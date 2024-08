La crisis que vive La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación tendrá hoy un nuevo capítulo en el Senado cuando, a partir de las 11 de la mañana, los legisladores comiencen a acercarse al recinto para dar inicio a una nueva sesión. Según se estableció en Labor Parlamentaria, el temario comenzará primero con los homenajes y cuestiones de privilegio, para luego dar paso al primer proyecto de la jornada, que se refiere a la modificación de las jubilaciones. El proyecto establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como lo dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

La iniciativa, además, incorpora una compensación extra —un “empalme”— de 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5%, que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insiste en que esto rija a partir de la publicación de una potencial ley, sin retroactividad, algo inaceptable para el sector considerado “dialoguista”.

El radicalismo votaría en conjunto la ley ya aprobada por Diputados. Con el acompañamiento de la UCR, el kirchnerismo y los senadores de los bloques provinciales, la iniciativa se sancionaría con dos tercios. Es decir, ambas Cámaras podrían insistir con ese número en un futuro si Javier Milei decidiera vetar, de forma parcial o total, la eventual norma.

En la sesión ordinaria también se abordarán otros temas que no generarían discusión abierta entre los bloques y se votarían sin discursos, como el de Carolina Losada (UCR), que establece “prisión de 5 a 15 años al que reciba y al que entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

Luego se dará paso a un tema que generó controversias: el aumento de las dietas de los senadores. Como hasta ahora están atadas a las paritarias de los trabajadores parlamentarios, los legisladores iban a recibir un incremento de 6,6% en sus dietas, llevándolas a 9 millones de pesos brutos.Los jefes de los bloques acordaron dar marcha atrás con el incremento y adelantaron que presentarán una nota para pedir desenganchar la variación de sus sueldos de lo que cobran los empleados del Congreso.

En las últimas horas de ayer, diferentes fuentes parlamentarias adelantaron que el consenso al que llegaron los bloques es desenganchar sus dietas, pero además congelarlas hasta diciembre. Aunque el texto final de lo que votarán se conocerá hoy, todo hace suponer que los senadores no verán modificados sus recibos de sueldo por los próximos cuatro meses.

Un punto que podría generar controversias es que en el temario está incluido el tratamiento de un proyecto de ley de José Mayans, presidente del interbloque de Unión por la Patria, que no solo busca establecer un modelo para las dietas de los legisladores, sino también topes para los salarios de los tres poderes del Estado.

En el texto, Mayans propone que el límite sea para los salarios del presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema de Justicia, senadores, diputados, procurador general, defensor general, consejeros de la Magistratura, auditores generales y personal del Servicio Exterior. Ninguno de estos cargos podrá superar los 20 salarios mínimos, vitales y móviles. Luego, baja a 15 para los ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo, y establece un tope para los directores del Estado en las empresas privadas donde el mayor accionista es el Estado, como por ejemplo, YPF. El SMVM será de $268.056,50 a partir del 1 de septiembre.