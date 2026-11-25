El Senado sesionará desde el mediodía de mañana para votar dos proyectos trascendentales: la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía. En el primer caso y, de tener éxito el Gobierno, el tema pasará a Diputados para su definición mientras que, en el segundo, la iniciativa podría ser sancionada.

La abultada agenda fue definida durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada entre los jefes de bloque y comandada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que reemplazará a Javier Milei en el Ejecutivo las próximas horas por el viaje del primer mandatario a Paraguay.

En la bandeja de temas aparecen Acuerdos -pliegos de todo tipo- y después se continuaría con ludopatía y la ley complementaria que La Libertad Avanza propondrá, sobre tablas -habilitación con dos tercios-, con el fin de sumar herramientas para combatir el juego ilegal.

Como había sido votada su preferencia con o sin dictamen en la última sesión, la resolución sobre qué pasará con el estatuto del periodista también fue incluida, con una idea de prorrogar el sistema actual, en principio, por seis meses. De esta manera se evitaría la caída de la reglamentación vigente.

Otros textos fueron coordinados pasado el mediodía de hoy entre los legisladores. Por caso, los misioneros celebrarían el debate del articulado que dispone la baja de un 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la fécula de mandioca. No tienen dictamen y precisará habilitación.

La senadora radical Carolina Losada (UCR-Santa Fe) empuja desde hace tiempo una ley para elevar fuerte las penas a quienes realicen falsas denuncias. Varias bancadas estiman quedarán fracturadas en caso de debate.

Mismo caso corre para la declaración de “la emergencia tarifaria, impositiva, productiva, y laboral de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la República Argentina, con el objeto de sostener el empleo argentino y preservar la densidad del entramado productivo nacional y su cohesión territorial”. Los libertarios se opondrán, ya que va en contra de la idea que tiene la Casa Rosada sobre esta cuestión.

Cerca del final del temario se prevé -de llegar a haber quórum- la discusión sobre una iniciativa que fracturaría a varias bancadas, que es la que sube penas por falsas denuncias. Durante mucho tiempo se evitó llevarla al recinto. Es impulsada por la radical Carolina Losada (Santa Fe).

La reforma política fue firmada la semana pasada, tras un trabajoso despacho entre La Libertad Avanza y aliados. Desde Balcarce 50 estiman una base de entre 37 adhesiones -la mayoría absoluta que requiere este tipo de normas- y 40 como máximo, por lo que se mantiene la calma, sin bajar la guardia, de cara a un encuentro que se prevé extenso.

En sí, el proyecto desactiva las PASO para el año próximo, por lo que es una cláusula transitoria; mantiene la Boleta Única de Papel, con el agregado de la opción de “lista completa”; y disminuye el 50% de los espacios gratuitos en medios audiovisuales, entre otros puntos. Por eso es clave sostener, durante las votaciones en general y en particular, las 37 voluntades. Si no, quedarían ítems relegados o modificados, algo que no se descarta a esta altura.

Por otra parte, la ley de ludopatía -aprobó Diputados en noviembre de 2024- regula a todos los operadores, no sólo a los ilegales. Entre los nervios centrales se apunta a prohibir toda publicidad, promoción y patrocinio del juego online, incluyendo bonos de bienvenida, auspicios a equipos y deportistas, naming de estadios -naming rights-, publicidad con influencers y difusión en festivales o recitales. También elimina el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas en línea.

El camino de este texto implicaría sancionar la ley mañana y que, seguido a ello, se acelere -si se habilita con dos tercios, sobre tablas- la idea de la jefa mileísta en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires): horas atrás explicó en plenario de tres comisiones que la finalidad es que “los sitios de internet que reciban una denuncia de un tercero puedan ser bloqueados de manera inmediata y administrativa, en 24 horas, por el ENACOM”.

Fuente: Infobae