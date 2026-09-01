El Senado de Entre Ríos le dio sanción definitiva al proyecto que crea el nuevo régimen de consorcios camineros, los cuales serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad y sin fines de lucro.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) tendrá a su cargo la promoción y el fomento a la creación y organización de los Consorcios Camineros, de acuerdo a la iniciativa. El gremio que nuclea a los trabajadores de esta dependencia, sin embargo, se opuso con un paro y movilización desarrollado este martes, en lo que entienden que es un avance sobre las facultades de Vialidad.

El objetivo es que se puedan crear este tipo de entidades de participación público-privada, con posibilidad de intervenir en los caminos terciarios, comunales y vecinales de la provincia.

El peronismo acompañó la ley en general, que va “a redundar en beneficio de los productores y las familias de zonas rurales”, según explicó el senador de Tala Juan Conti (Más para Entre Ríos) al momento de fundamentar la posición de la bancada. El legislador precisó que el bloque peronista, sin embargo, iba a votar en contra de algunos capítulos, cuestionando el tratamiento que se le daba a los trabajadores de Vialidad en la normativa. El victoriense Víctor Sanzberro hizo otras objeciones, criticando que no se hayan tomado las reformas propuestas en comisión.





El texto es una unificación de los proyectos presentados anteriormente por los exlegisladores Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos) y Néstor Loggio (PJ) y el de la actual diputada libertaria Julia Calleros (Partido Fe).

A este expediente unificado se sumó en el Senado uno similar del senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos), quien presentó el año pasado un proyecto de ley similar. Finalmente, la decisión del oficialismo fue hacer avanzar el proyecto sin cambios, por lo que los aportes de esta iniciativa particular quedaron afuera, ya que si se hubiesen introducido cambios, el proyecto debía volver a Diputados.

El diputado Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) remarcó que el proyecto llegó con media sanción por unanimidad, y explicó que después de “trabajar mucho en la comisión” con invitados, se optó por avanzar con el texto tal como llegó de la Cámara baja.

“Con el proyecto de Cavagna se podría haber mejorado, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo mejor. Tenemos un proyecto con media sanción que milagrosamente había sido aprobado por unanimidad, así que después de estudiarlo mucho, con la aquiescencia del senador, decidimos darle despacho de mayoría al proyecto tal como vino de Diputados”, expresó.

“En la actualidad hay dificultades para constituir los consorcios, son 13 pasos burocráticos. Esta ley pretende flexibilizar los requisitos de ingreso“, precisó Benedetti.

Fuente: AHORA