La Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio ingreso este miércoles en sesión ordinaria a los dos dictámenes de comisiones relacionados con cambios en el sistema jubilatorio provincial: el de Juntos por Entre Ríos –la Reforma Previsional enviada por el Poder Ejecutivo– y la iniciativa delineada por el peronismo, que apunta también a paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones, pero con otros métodos distintos a los propuestos por el oficialismo. Ambos serán discutidos en la próxima sesión, que se espera sea el miércoles próximo.

El senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) solicitó el tratamiento preferencial en la próxima sesión de los dos dictámenes de mayoría de las mencionadas comisiones. La moción fue aprobada por mayoría.

Antes de la votación del cuerpo, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos), pidió la palabra para hacer una modificación a los artículos 81 (Régimen docente) y 82 (Régimen de educación especial y especial de desgaste psicosocial) del dictamen presentado ayer por su bloque. “Luego de que se socializaran los dictámenes, hemos recibido un aporte de los gremios docentes y también de aquellos que trabajan con personas con discapacidad”, explicó el legislador aclarando que los cambios pretenden evitar vulnerar normas nacionales e internacionales. Tras la lectura de las modificaciones incorporadas, Cosso informó que la redacción final será enviada como corresponde a la Secretaria de la Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que durante la reunión conjunta de comisiones, que se realizó este martes, los senadores consensuaron la firma de dos dictámenes de mayoría: uno por la Comisión de Presupuesto y Hacienda (con mayoría del oficialismo); y otro por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (con mayoría de la oposición).

Fuente: AHORA