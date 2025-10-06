El Gobierno de Gualeguaychú dispuso que la jornada del Senado Juvenil Entrerriano, que iba a desarrollarse en el Honorable Concejo Deliberante, se traslade al Centro de Convenciones. La decisión se tomó a pedido de padres y docentes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes ante la movilización convocada por el gremio de Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE).

Desde el Gobierno manifestaron que “se priorizó el normal desarrollo de esta importante instancia educativa y cívica, que promueve la participación de los jóvenes en el debate y la construcción de propuestas para el futuro de la provincia”.

“La manifestación de ATE se da en medio del conflicto con los trabajadores de Obras Públicas, luego de que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos declarara ilegal la medida de fuerza que mantienen desde hace varias semanas”, sostuvieron.

“Pese al contexto, el Gobierno local reafirma su compromiso con el diálogo, el respeto institucional y el desarrollo de todas las actividades que fortalecen la educación, la participación ciudadana y la convivencia democrática en Gualeguaychú”, concluyeron desde el Municipio.