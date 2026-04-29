El proyecto girado por el Gobierno nacional se discutirá en un plenario este miércoles a las 16:30 de las comisiones de Salud, que se constituirá ese mismo día y designará presidenta a la senadora de LLA Ivanna Marcela Arrascaeta, y de Legislación General, que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez.

La sanción de esta iniciativa es reclamada por familiares de personas con adicciones que señalan que la actual ley no los ayuda, pero es rechazada por el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos.

El proyecto promovido por el Gobierno establece que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”.

“El uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo, y debe asegurarse el respeto de todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, agrega.



Uno de los puntos centrales del proyecto es que se flexibilizan los criterios de internación, permitiendo que se pueda hacer de forma obligatoria sin el aval del paciente, una situación que hoy está prohibida en la ley aprobada en 2010.

En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, se incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

“La internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social”, señala

Fija que "debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente”.

Otro punto clave es que se deberá comunicar a un juez en un plazo de 24 horas la “internación involuntaria debidamente fundada” y a las 48 horas enviarle toda la documentación respectiva.

Puntos principales



-Rol Médico: El proyecto da un rol central a la mirada técnico-médica (psiquiatras) sobre el enfoque interdisciplinario actual.

-Dispone que la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, y pone como requisito la presencia obligatoria del médico psiquiatra

-Tendrá mayor peso la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que no sucedía en la legislación vigente.

-Mantiene que la internación como recurso excepcional, pero permite las internaciones no voluntarias, que en la anterior ley era una situación que se contemplaba en casos extremos.

-Las internaciones no voluntarias solo permitirán en "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

-El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación.

Fuente: NA