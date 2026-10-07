El Senado mantiene paralizada su actividad por segunda semana consecutiva, a la espera de los acuerdos que pueda alcanzar el Gobierno con los gobernadores para avanzar con la reforma electoral, cuyo punto central es la suspensión de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Una de las pocas actividades previstas es la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, convocada para este miércoles, en la que expondrán candidatos a ocupar distintos cargos en la Justicia.

La baja actividad de la Cámara alta también está vinculada con la falta de acuerdos para avanzar con el paquete de proyectos promovidos por el Gobierno y con la cantidad de legisladores que se encuentran de viaje en el exterior.

Varios legisladores ya habían anticipado que tenían viajes previsto y por eso la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, impulsó dos sesiones el 17 y el 24 de Septiembre donde se aprobaron un paquete de leyes propiciados por el Gobierno, como la ley de Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central y se incluyó un proyecto sobre Biocombustibles.

El Senado tiene pendiente la sanción de un conjunto de iniciativas, entre ellas la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, además de los proyectos de Ley de Salud Mental y de reforma de la Ley General de Sociedades.

Sin embargo, la iniciativa que más preocupa a la Casa Rosada es la reforma electoral, con eje en la suspensión de las PASO.

Por ese motivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, avanza en las negociaciones con los gobernadores aliados, ya que La Libertad Avanza necesita sumar 16 votos de senadores de otros bloques para alcanzar los 37 apoyos requeridos para aprobar la iniciativa.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dejó las negociaciones en manos de la Casa Rosada, debido a que las tratativas requieren acuerdos electorales más amplios de cara a las elecciones de gobernadores que se realizarán en 2027.



Uno de los pocos proyectos que avanzará esta semana es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, ya que se convocó a un plenario de las comisiones de Industria y Relaciones Exteriores para el miércoles 14 de octubre, a las 10, con el objetivo de firmar el dictamen.

En esa instancia, se aceptarían las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, que realizó una reserva sobre el Capítulo II.

Fuente: Agencia NA