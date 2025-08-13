Este miércoles a las 10 habrá una reunión conjunta de la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto de la Cámara de Senadores para abordar el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial que la semana pasada tomó estado parlamentario.

Se trata del Expediente N° 15.400, proyecto de ley por el que se declara “prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial” y autoriza al Ejecutivo a “concretar actos, operaciones, mecanismos o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial”.

El monto total “no podrá exceder los US$ 500.000.000” y las operaciones podrán celebrarse en pesos o en moneda extranjera, según establece el texto.

El Ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas, fue convocado a participar de la reunión.

Participación privada en el deporte

También el miércoles, pero a las 8:30, comenzará una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, en el recinto de la Cámara de Senadores.

El tema es el Expediente N° 27.368, proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte.

Para este encuentro fueron invitados el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell, y el presidente del Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE), Emilio Fouces.

Producción de biocombustibles y energías

En tanto, para las 11:30 horas, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se programó la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Producción, para avanzar con el Expediente N° 27.038, proyecto de ley por el que se crea el marco legal, institucional y normativo que fomente la producción, autoconsumo, comercialización y aprovechamiento integral de biocombustibles y energías.

Como invitados estarán representantes de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).

Fuente: APFDigital