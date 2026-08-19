El Senado volvió a discutir en comisión este miércoles el proyecto de reforma de la ley de Sociedades, con la participación de especialistas que tuvieron miradas contrapuestas sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno, que contempla la creación de sociedades automatizadas mediante algoritmos e inteligencia artificial.

La reunión fue realizada en la comisión de Legislación General, que preside Nadia Márquez, quien ya convocó para la próxima semana para terminar la ronda de consultas a especialistas en derecho societario.

El abogado y magíster en Derecho Empresario Carlos Molina Sandoval respaldó esta iniciativa al señalar que las herramientas previstas en la iniciativa de ley permiten "abordar los conflictos societarios de manera más rápida y eficiente, con el objetivo de reducir costos transaccionales"

Asimismo, resaltó que el proyecto se estructura sobre "cuatro ejes: flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica".

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En cambio, Guillermo Rubano, director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, advirtió que la propuesta del Gobierno podría avanzar sobre competencias provinciales.

En ese sentido, remarcó que los registros ya trabajan desde 2017 en procesos de simplificación, digitalización y transparencia.

En tanto, el inspector general de Justicia de La Rioja, Jacob Saúl, señaló que nadie se opone a la modernización ni la digitalización y simplificación de trámites, pero rechazó que "bajo ese argumento, se avance sobre competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias".

El titular de Derecho Societario de la Universidad Nacional del Sur, Diego Duprat, valoró las herramientas previstas para resolver conflictos societarios.

Señaló que el proyecto introduce una concepción moderna y equilibrada, amplía la autonomía societaria y brinda mecanismos para atender los distintos intereses involucrados.

En cambio, Patricia Fernández Andreani, abogada y profesora titular de la Universidad Nacional del Comahue, cuestionó que la iniciativa "no incorpore obligaciones para las grandes empresas vinculadas con criterios ESG, relacionados con compromisos medioambientales, derechos humanos y equilibrio de género"

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En la misma línea se expresó el abogado Eduardo Favier Dubois, quien pidió que se "rechace esta reforma en el Senado", y propuso "debería avanzarse en una reforma y actualización de la normativa vigente, pero no en una nueva ley"

PRINCIPALES PUNTOS

Participación del Estado

El proyecto diseñado por Sturzenegger tiene como uno de sus principales objetivos reducir la tutela del Estado sobre la forma en que los socios organizan sus negocios.

Para ello, establece que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio y que, en principio, prevalecerá lo establecido en el estatuto de cada sociedad.

La propuesta también plantea que las restricciones estatales sean excepcionales y de interpretación restrictiva.

En ese marco, los registros públicos no podrían dictar resoluciones que limiten aquello que la ley permite y se busca eliminar distintas trabas burocráticas vinculadas con la inscripción y funcionamiento de las empresas.

Además, el objeto social podrá ser amplio y plural, sin necesidad de que exista conexidad entre las distintas actividades que desarrolle una sociedad.

Sociedades automatizadas

Uno de los aspectos novedosos del proyecto es la incorporación de la figura de la “Sociedad Automatizada”, concebida para operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario.

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La reforma también contempla a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras que pueden funcionar de manera total o parcialmente autónoma y utilizar participaciones representadas mediante tokens y registros asentados en tecnología blockchain.

De esta manera, la iniciativa busca incorporar al régimen societario herramientas y modelos de organización surgidos a partir de la transformación tecnológica y de la economía digital.

Arbitraje

Otro de los cambios propuestos consiste en permitir que las sociedades puedan someter sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional, de acuerdo con las condiciones previstas en el proyecto.

Asimismo, los estatutos podrán incorporar cláusulas arbitrales para resolver controversias entre los integrantes de una sociedad sin recurrir necesariamente a la Justicia ordinaria.

Digitalización

El proyecto también avanza sobre la digitalización integral del funcionamiento societario.

Entre otras medidas, incorpora el domicilio electrónico y la sede electrónica, además de habilitar libros y registros digitales, asambleas a distancia y la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.

También se prevé la creación de un legajo digital público para cada empresa.

Según los fundamentos de la iniciativa, estas herramientas permitirán adaptar el régimen societario a empresas que operan mediante plataformas digitales, estructuras remotas o equipos distribuidos, donde la presencia física dejó de ser el único mecanismo de funcionamiento empresarial.

La reforma amplía, además, las alternativas para realizar aportes al capital de las sociedades.

El proyecto contempla la posibilidad de aportar bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones susceptibles de valoración económica y obligaciones de dar o hacer, de acuerdo con el tipo societario y la normativa aplicable.

El objetivo es reconocer el valor económico de activos intangibles, tecnológicos y digitales que pueden resultar fundamentales para el desarrollo de determinados emprendimientos.

El debate en comisión continuará este martes con la exposición de especialistas y funcionarios, en una discusión que apunta a modificar de manera integral el marco legal que regula la creación y funcionamiento de las sociedades comerciales en la Argentina.

Fuente: NA