En el marco de la 15° Sesión Ordinaria, los senadores dieron sanción definitiva al proyecto en el que se añade artículos a la Ley Nº 9424 de creación del Registro de Deudores Alimentarios.

De acuerdo al texto que obtuvo dictamen, una de las novedades es la incorporación del artículo 12 bis que prohíbe el ingreso de deudores a eventos deportivos y culturales. Para llevar a cabo el procedimiento, los Municipios adheridos a esta ley, informarán a los organizadores de los eventos de éste requisito, quienes deberán solicitar el certificado registral.

El otro cambio es la inclusión del artículo 12 ter que inhabilita el ingreso de deudores a Salas de Juego y Casinos de la provincia. La implementación se hará de forma progresiva y conjuntamente entre el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas)

Además, el cuerpo aprobó el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se modifican artículos de la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos. Cabe informar que pasará a revisión a la Cámara de Diputados.

La iniciativa del Poder Ejecutivo modifica cinco artículos. Entre los principales cambios, amplía los trabajos alcanzados por la normativa, establece condiciones para ejecutar obras en inmuebles que no sean propiedad de la Provincia y actualiza las modalidades de contratación, incluyendo sistemas abiertos para tareas de mantenimiento y conservación.

Además, cambia las excepciones a la obligación de realizar licitaciones públicas y establece nuevos plazos y condiciones para el pago de certificados de obra. En este último punto, fija un plazo de 60 días corridos para abonar los certificados, con excepción de la liquidación final y la redeterminación de precios, y contempla el pago de intereses en caso de mora de la Administración, bajo las condiciones previstas en la ley.

Sobre tablas

En la sesión, los senadores aprobaron sobre tablas las siguientes iniciativas presentadas por fuera de lista.

El proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de la Municipalidad de Villa Elisa de un inmueble destinado al uso exclusivo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, para la construcción de la sede del Juzgado de Paz (Expediente N° 29.481).

También el proyecto de Ley mediante el cual se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a donar en favor de la Municipalidad de Aranguren las maquinarias y demás bienes de titularidad de la Provincia, que formaban parte de la unidad productiva del ex Frigorífico Aranguren.

Al respecto, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), destacó el compromiso del intendente de Aranguren y del gobernador Rogelio Frigerio. Argumentó que: “Hace más de 20 años, conforme lo decía el intendente de dicha localidad, esos inmuebles estaban parados y sin funcionamiento. Con esta disposición y esta ley que se está creando en Entre Ríos, la Municipalidad pasa a ser titular registral de dichos bienes muebles, y esto va a dar la posibilidad de reactivar el frigorífico o buscar los inversores correspondientes”.

Asimismo, remarcó que desde el gobierno provincial están “a disposición para que, a través de las distintas herramientas de la provincia, se encuentren los inversores y se genere mano de obra privada”. Cavagna agradeció el trabajo en la comisión de legislación general, y solicitó a sus pares el acompañamiento al proyecto de ley.

Seguidamente, los senadores aprobaron sobre tablas, el proyecto de declaración de autoría senador Cavagna por el que se declara de interés legislativo las 52° Jornadas Nacionales y el 21º Congreso Internacional de Derecho Administrativo.

Fuente: APFDigital