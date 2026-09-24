La Libertad Avanza acordó con los bloques dialoguistas sesionar este jueves y reformar el proyecto del Banco Central, con el objeto de que el Senado mantenga la exclusividad para la elección y remoción de los directores de la institución bancaria, que se harán por mayoría absoluta.

Uno de los puntos claves es que no se necesitarán los dos tercios para remover a un director, como se establecía en el proyecto votado en la Cámara de Diputados, sino una mayoría absoluta.

Con estas reformas, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, que deberá definir si acepta los cambios o insiste con los dos tercios con su texto aprobado el pasado 26 de Agosto.

Los cambios se terminaron de consensuar en la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y los bloques aliados acordaron el temario de la sesión prevista para mañana a las 12, que contempla, además de la reforma del Banco Central, los cambios a la ley de Zonas Frías.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, confirmó que se realizarán los cambios sobre los nombramientos de los directores al proyecto votado en la Cámara de Diputados.

Explicó también que se establecerá que solo podrán ejercer su cargo en comisión durante el año parlamentario, como se establece con los jueces de la Corte Suprema.

El proyecto votado en la Cámara de Diputados establece que los directores del Banco Central tendrán que ser votados por mayoría simple por las dos cámaras del Congreso y que para la remoción se requerirá el aval de los dos tercios de los diputados y senadores.