El Senado de la Nación inició la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones a la Ley de Zonas Frías.

La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificará el texto votado en diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponderá exclusivamente al Senado y que se deberá aprobar con mayoría absoluta.

La Cámara de Diputados estableció que los diez directores se elegirán por mayoría simple, pero para la remoción se requerirán los dos tercios, y que la votación se deberá hacer con el aval de los cuerpos legislativos.

Señaló que es necesario modificar la carta orgánica del Banco Central "por la tragedia en que nos sumió la permeabilidad de la ley orgánica del banco central entre el año 2003 y el año 2023" ya que fueron "20 años de saqueo institucional".

“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, agregó.

Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich adelantó su rechazo al proyecto y propuso "discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

En su discurso, Capitanich acusó al Gobierno de querer "usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable".

Fuente: Noticias Argentinas