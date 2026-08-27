El Senado de la Nación sesionó este jueves desde las 11 en un debate de baja intensidad política y en el que, en la previa, no se esperaba grandes sobresaltos.

El temario incluyó el ingreso de 24 nuevos pliegos judiciales que fueron girados a la Comisión y la votación de 67 pliegos judiciales que ya tenían dictamen de la Comisión de Acuerdo y cinco convenios internacionales, en una jornada presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel que marca el regreso de la Cámara alta al recinto tras tres semanas de inactividad.

Aunque la gran mayoría de los pliegos no presentaba demasiadas controversias, a pesar que el peronismo no participa de la Comisión; entre las designaciones, se destacaban los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, apuntados desde el kirchnerismo.

Ambos magistrados presentados por el Gobierno fueron votados para la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, un tribunal llamado a intervenir en expedientes que involucran o pueden afectar políticamente a los hermanos Javier y Karina Milei como ANDIS y criptomoneda Libra.

Las 67 designaciones abarcan cargos en distintos distritos del país y representan una promesa de La Libertad Avanza (LLA) que las bancadas dialoguistas aguardaban para acompañar al oficialismo.

Los pliegos se votaron todos juntos pero en los cierres por bloques el senador del PJ, José Mayans, aprovechó su tiempo para disparar contra el gobierno nacional, el presidente Javier Milei y el equipo económico. En una parábola en donde señaló que todos los temas que están llevando adelante “lo va a tener que investigar la Justicia”.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 27 de agosto del 2026

“Estamos con una Justicia altamente ineficiente”, dijo el formoseño. “Este es un tema central, es el poder más desprestigiado, el 90% no cree en el Poder Judicial, es una crisis fenomenal”, dijo.

En ese sentido hizo referencia al rol de la justicia en la investigación del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.

En el medio la senadora libertaria Nadia Marquez le pidió una interrupción, algo que Mayans no aceptó.

Para finalizar, el jefe del bloque del peronismo dijo que iban a acompañar “salvo un pliego. Nos vamos a oponer expresamente a Pablo Bertuzzi por lo que es de público conocimiento”.

El pliego de Bertuzzi obtuvo 44 afirmativos y 23 negativos .El resto de los pliegos se aprobó por unanimidad con 66 votos.

Reforma electoral

La sesión fue impulsada por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien en la previa a que se voten los pliegos y en medio de las cuestiones de preferencia, adelantó los plazos para otro tema trascendental para el oficialismo.

En medio de un pedido de preferencia de la senadora Edith Terenzi para tratar un proyecto de ficha limpia, la jefa del bloque de La Libertad Avanza adelantó que “se convocará a la comisión para empezar a debatir la reforma electoral”. La senadora dijo que no será la semana que viene “porque tenemos muchas comisiones” sino que lo hará “para la otra semana”.

Hasta ahora el tema que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el financiamiento de los partidos político; sólo se trató en una jornada y luego el oficialismo decidió no seguir con el debate en comisión frente a la imposibilidad de conseguir un consenso que le asegure los votos.

Cuestiones de privilegio

El kirchnerismo preparó una batería de cuestiones de privilegio para el inicio del debate. Entre los temas previstos figuran el señalamiento al consultor político Fernando Cerimedo, la presencia de un buque inglés atracado en el puerto de Ushuaia con autorización del Gobierno, el recorte en ciencia y tecnología, y la crisis de morosidad en familias y empresas, el mismo eje que dominó la jornada del miércoles en Diputados.

La agenda incluyó también cinco tratados internacionales, cuya fundamentación estuvo a cargo del senador libertario Francisco Paoltroni, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Los acuerdos son: el tratado con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas; la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios del Mercosur; el convenio de extradición con Chile; el Tratado de Medellín sobre transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional; y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que agrupa a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El pleno también trató tres proyectos de ley. El radical Flavio Fama impulsa la declaración del Festival del Membrillo de Las Juntas, Catamarca, como Fiesta Nacional. Su par de bancada Gabriela Valenzuela obtuvo igual distinción para la Fiesta Provincial del Mate y la Amistad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, Corrientes. Asimismo, los tres senadores de Tucumán —Beatriz Ávila, Juan Manzur y Sandra Mendoza— promovieron la declaración de Bernabé Aráoz como Héroe Nacional por su rol en la batalla de Tucumán de 1812 y en el Congreso de 1816.

La sesión se produjo en un clima político marcado por la derrota del oficialismo del 7 de agosto, cuando el Senado rechazó la ley de propiedad privada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En paralelo, el proyecto de Súper RIGI —que prevé beneficios para inversiones desde USD 1.000 millones en “industrias del futuro”— no logró dictamen en el plenario de comisiones del miércoles. Si el Senado le introduce modificaciones en una sesión futura, la iniciativa regresará en segunda revisión a Diputados, donde solo podrá aceptarse o rechazarse la versión modificada sin posibilidad de nuevos cambios.

Fuente: Infobae