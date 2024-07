Según publicó Parlamentario, entre los legisladores que no se ocuparon especialmente de elaborar proyectos de ley en el período que comenzó el 1 de marzo de 2023 y finalizó el 29 de febrero de 2024 se encuentra el senador del bloque del PRO-Juntos Por el Cambio, Alfredo De Angeli, al igual que sus pares Eduardo Costa, Carlos Espínola, Martín Lousteau y José Emilio Neder.

En la Cámara baja, no presentaron ningún proyecto de ley los diputados Felipe Álvarez, Carolina Arricau, Mario Barletta, Miguel Bazze, Fabián Antonio Borda, María Cristina Brítez, Daniel Brue, Nilda Carrizo, Sergio Casas, Laura Castets, Pablo Cervi, Nelly Daldovo, Natalia de la Sota, Carlos Alberto Fernández, Alejandro Finocchiaro, Ignacio García Aresca, Sebastián García De Luca, Álvaro González, Carlos Heller, Susana Laciar, Luciano Laspina, Mario Leito, Aldo Leiva, Dante López Rodríguez, Facundo Manes, Magalí Mastaler, Javier Milei, Francisco Monti, María Luisa Montoto, Emilio Monzó, Cecilia Moreau, Nilda Moyano, Gabriel Mraida, Graciela Navarro, Estela Neder, Lisandro Nieri, Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Julio Pereyra, Claudio Poggi, Florencio Randazzo, María Luján Rey, Nancy Sand, Leandro Santoro, Gustavo Santos, Rodolfo Tailhade, Aníbal Tortoriello, Victoria Villarruel y Natalia Zabala Chacur.

De estos diputados, 15 no presentaron tampoco proyectos de declaración ni de resolución: Felipe Álvarez, Mario Barletta, Miguel Bazze, Nilda Carrizo, Nelly Daldovo, Sebastián García De Luca, Carlos Heller, Mario Leito, Facundo Manes, Francisco Monti, Emilio Monzó, Lisandro Nieri, Claudio Poggi, Florencio Randazzo y Gustavo Santos.

El actual presidente de la Nación pasó dos años en el Congreso. Solo presentó un proyecto durante toda su gestión, y fue durante el último período ordinario. Javier Milei presentó el 2 de noviembre de 2023 un proyecto de resolución, para solicitar al Poder Ejecutivo los medios necesarios para gestionar la liberación de los compatriotas secuestrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo Hamas en territorio israelí.

Otro dato que surge de este informe es uno que refiere a la diputada formoseña de Unión por la Patria (UP) Nelly Daldovo, quien, como hemos dicho, no presentó ningún proyecto durante el último período: en realidad no presentó ninguno a lo largo de todo su primer mandato (ahora transcurre el segundo, tras haber sido reelecta este año), y según consta en el Índice de Calidad Legislativa, tampoco habló nunca en el recinto en casi cinco años que lleva en la Cámara. (APFDigital)