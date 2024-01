En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Kueider señaló que el DNU y la ley ómnibus que propone Milei “son cosas que van por dos vías distintas; respecto del DNU muchos tenemos posicionamientos de forma, tengo la convicción de que es inconstitucional, avasalla al Congreso de la Nación y además es un instrumento que se tiene que tratar todo o nada, no hay posibilidades de debatirlo artículo por artículo, es a paquete cerrado. Eso pone en riesgo toda la medida en sí porque la Comisión Bicameral que tiene la responsabilidad de evaluarlo va a dictaminar por todo o nada y luego las Cámaras tienen que aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. En cambio la ley ómnibus se puede tratar artículo por artículo y a eso está abocada la Cámara de Diputados”.

Al opinar sobre las medidas, consideró que “hay una voluntad del Presidente de trabajar sin el Congreso y luego se da cuenta que no puede hacerlo pero tampoco genera canales de dialogo para consensuar temas, son medidas arbitrarias que va incorporando y luego presionando para que el Congreso las trate en menos de un mes”. En tal sentido, apuntó: “Estamos trabajando con responsabilidad en esos temas y espero que lleguemos a un buen resultado por el bien del país”.

En ese marco, refirió que “se ve un avasallamiento con la institución, contra el Poder Legislativo y en parte también contra el Poder Judicial. Primero el Presidente asume y de espaldas al Congreso dirige sus palabras en un claro desprecio hacia la institución, luego remite el DNU y luego ante las innumerables críticas y como que se veía venir planteos judiciales manda la ley que plantea que haga lo que quiera, que pueda legislar, resolver, hacer y deshacer sin el Congreso; le pide al mismo Congreso que le de facultades para directamente desaparecerlo”.

“Eso es lo que pretende hacer; es totalmente antidemocrático, anti republicano, no es el camino del cambio que tanto prometieron sino que es un camino peligroso para la República y la democracia. Eso es lo que nosotros tenemos que atender con total responsabilidad y trabajar seriamente para ponerle un poco más de cordura a esto, porque va a ser complicado. Porque además si se tienen en cuenta las medidas que está tomando el gobierno que atenta contra todos los ciudadanos, contra los trabajadores, contra todo el mundo excepto los sectores empresarios que se ven favorecidos, eso genera mucha tensión social, y en medio de una tensión social enfrentarse con los demás poderes del Estado no es lo más inteligente, lo más lógico, lo más razonable, ni lo que necesita en este momento la Argentina”, evaluó.

Consultado por la situación de las provincias en este contexto, el legislador opinó que “el gobierno gobierna desde una burbuja no solamente en lo que respecta a las provincias sino en lo que respecta a la gente. Uno no puede eliminar el problema de la pobreza, generando más pobreza, hay una falta de conocimiento de lo que realmente pasa en el país, no se puede gobernar con una planilla Excel y mirando los números solamente. Cuando uno toma una medida en el Estado tiene que tener en cuenta que afecta a otros sectores. Está afectando primero a los sectores más vulnerables pero también se está llevando puesta a la clase media”.

Agregó que “se está jugando con la vida de la gente; ya estamos sufriendo aumentos de combustibles, aumentos en las boletas de la luz con un impacto importante al bolsillo, más la inflación, el aumento de las prepagas, las obras sociales, etc… hay un montón de sectores que se van a ver tremendamente perjudicados y no van a llegar a fin de mes; los sectores que ya no llegaban a fin de mes van a esatr en una situación extrema y los sectores que estaban llegando justito, no van a llegar a fin de mes. Uno puede tener una postura ideológica, pero si esa postura significa someter a millones de argentinos a una situación de estas características me parece que es un acto, que por lo menos, merece un repudio y una tensión generalizada de todos los sectores, no sólo políticos”.

Consultado por el trabajo legislativo ante este escenario, Kueider señaló que “al común de la gente le importa tres cominos el avasallamiento del Congreso, a la mayoría de la gente no le interesa porque lo terminaron votando a Milei por algo, por el enojo con la política y demás. El problema ya no es la política, el problema es cuando a esos sectores que hoy todavía están aplaudiendo les empiece a llegar el problema, todavía no les llegó de pleno. Hasta ahora hay una especie de crédito y muchos plantean que había que hacerlo, pero no sé si se van a aguantar todo el tiro. Desde la política, desde mi bloque Unidad Federal hemos tratado de dar una oposición y demostrar en el Congreso que estamos en condiciones de trabajar, por ejemplo cuando elegimos las autoridades y le dimos al Congreso la posibilidad de funcionar, porque habían renunciado todas las autoridades y no se podían elegir nuevas autoridades hasta febrero, pero nosotros facilitamos una sesión para que la vicepresidenta Villarruel pueda constituir las autoridades, con lo cual le demostramos que pese a que Milei le dio la espalda, estamos en condiciones de funcionar”.

“En el Senado las siete primeras comisiones se constituyeron rápidamente y el Senado está listo para funcionar; de hecho hoy van a funcionar cuatro comisiones en el Senado de la Nación y se van a tratar temas. Diputados está un poco más complicado y la Bicameral en el Senado ya está constituida aunque en Diputados está trabada la conformación. Después de que la Bicameral dictamina, cada una de las Cámaras debe aprobar o rechazar el DNU y eso puede llevar un tiempo de tratamiento; puede llevar una semana como pueden ser dos meses, lo cual no significa que todo lo que el Presidente quiere hacer, lo haga por DNU. Si tiene medidas urgentes para tomar, la Constitución lo avala para que lo haga, no hay problema con eso, el problema es cuando se quiere reformar todo el Estado por DNU”, advirtió.

Respecto de los temas a tratar, comentó que “hoy el Senado está tratando el tema de la Boleta Única de Papel que no es un punto que a la sociedad le esté interesando en este momento, pero sin embargo la Vicepresidenta de la Nación lo puso en la agenda del Senado, no lo pusimos nosotros. En el medio hay un gran clima de tensión social, un paro propuesto por la CGT para el 24, numerosos pedidos de inconstitucionalidad y nulidad del DNU en la Justicia, el tema está fuera de contexto y me parece que no es el momento de discutir estas cosas”.

“Prefiero abocarme a discutir y tratar los mil puntos; preferiría que el Presidente saque por DNU lo que considere que realmente es urgente y no tiene tiempo para esperar, y no que inunde de temas intrascendentes, o por lo menos no prioritarios, para tratar en el Congreso. Y encima ya anunció que va a sacar otro DNU en los próximos días; habrá que ver si realmente es un DNU con asuntos de extrema necesidad y urgencia o sigue con la lógica de mandar cualquier cosa”, concluyó.