Dos meses y medio después de haber dejado el bloque Pro, que integró desde que asumió como senador a través de las listas de Juntos por el Cambio, el cordobés Luis Juez decidió sumarse al bloque de La Libertad Avanza del Senado, que conduce Patricia Bullrich. Así dio un paso más en su alineamiento con el oficialismo, que ya integraba desde el 10 de diciembre pasado, cuando anunció que dejaba el bloque Pro para formar un monobloque que sería parte de un interbloque con La Libertad Avanza.

Dicho monobloque se llamó Frente Cívico, en referencia al partido que Juez lidera en su provincia, pero la experiencia como interbloque se extendió hasta esta última semana, cuando aceptó sumarse directamente al bloque LLA, que queda oficialmente con 21 integrantes, en vísperas de la sesión preparatoria.

Con este número, La Libertad Avanza tiene la misma cantidad de senadores que el bloque Justicialista, que encabeza José Mayans, y que forma un interbloque cruzado por internas con Convicción Federal (5 senadores) y el Frente Cívico por Santiago (2).

Juez es senador nacional desde 2021, y en 2023 había asumido la presidencia del bloque Pro, en reemplazo de Humberto Schiavoni, a pesar de no ser parte del partido amarillo. Dejó ese cargo el 19 de enero del año pasado, luego de diferencias con Mauricio Macri. El cordobés sostenía que su deber era “acompañar al Gobierno y darle herramientas”, recalcando que no había “doble comando”, respaldando abiertamente a Milei en ese contexto. El fundador del Pro, en cambio, buscaba contener a su partido y evitar una subordinación total al mileísmo.

El objetivo de Luis Juez es ser el candidato a gobernador de Javier Milei en Córdoba, tal cual él lo confesó abiertamente. “La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado (2024), comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’”, reveló en una entrevista.