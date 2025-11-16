Godoy Cruz atraviesa uno de los peores momentos deportivos de su historia tras confirmar su descenso a la Primera Nacional, luego de finalizar último en la tabla anual de la Liga Profesional 2025.

Durante años, el conjunto mendocino se consolidó como uno de los clubes modelo del fútbol argentino. Sin presupuestos elevados, logró campañas memorables: fue subcampeón en la temporada 2017/18, disputó varias ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y contó con figuras de rendimiento sobresaliente como David “El Mago” Ramírez, el recordado Santiago “Morro” García y el gualeguaychuense Martín Ojeda. Este último firmó una temporada excepcional en 2022, lo que derivó en su transferencia a Orlando City de la MLS por unos 5 millones de euros, donde hoy se desempeña como jugador franquicia.

Precisamente Ojeda fue una de las voces que se expresó en redes sociales tras consumarse el descenso. A través de una historia de Instagram, escribió: “El Tomba es grande por su gente, por el amor que les dan a estos colores y por haber hecho posible la vuelta al Gambarte. Por eso volverán más fuertes que nunca al lugar que se merecen: la Primera”.

El futbolista surgido de Gualeguaychú llegó a Godoy Cruz en 2020, procedente de Racing Club, y dejó una marca imborrable: anotó 32 goles en 97 partidos, con un promedio de 0,33 por encuentro. Su última temporada, en 2022, fue contundente: 11 goles y 11 asistencias en 32 partidos, cifras que lo consolidaron como una de las grandes figuras del fútbol argentino en ese año.