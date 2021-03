El Servicio de Emergencia 107 cumple cinco años brindando servicios a la comunidad

El proyecto comenzó a gestarse en el 2012 conjuntamente entre el director del Hospital en ese momento Hugo Gorla, y el licenciado en Enfermería Sergio Sack, quien actualmente coordina el servicio.

“El 107 fue un anhelo que comenzó hace casi diez años, donde veíamos que la atención de las llamadas de las emergencias era clave y antiguamente era atendido por quien andaba cerca del teléfono cuando sonaba, sea personal médico, de enfermería, administrativo o de limpieza”, expresó Sack.

“El resultado de la creación llegó luego de mucho esfuerzo administrativo y económico, y hoy cumple su quinto aniversario funcionando en lo que es el servicio de guardia. Tiene una oficina propia, una sala de despacho, equipo de radio, un sistema de Google Maps y ambulancias con GPS”, agregó.

Pero no solo fue desarrollándose desde el punto de vista técnico, sino que “tenemos un gran equipo humano, donde comenzamos con muy pocas personas, siendo el mismo personal del Hospital, pero vimos que el trabajo del despacho era muy específico de la emergencia y hubo que preparar personas. Así que lo hicimos con el apoyo de la Tec. Carla Rojas, dándole los conocimientos necesarios para esta labor”, detalló.

Asimismo, especificó que el trabajo actualmente ha jerarquizado la emergencia, contando con un médico exclusivo para ello y donde los despachadores ante una situación crítica atienden telefónicamente a la persona hasta tanto llegue la ambulancia.

“Hoy en día en la provincia de Entre Ríos hay solo dos lugares reconocidos por el Ministerio de Salud que son Paraná y Concordia, y nosotros que puramente lo hacemos desde el Hospital con muchas voluntades para seguir sosteniéndolo”, destacó.

La emergencia como enfermedad

Sack manifestó que actualmente la medicina de la emergencia es vital y que mundialmente se la considera como una enfermedad que necesita una atención precisa, de rapidez y de buena organización.

“El despacho del 107 tiene una gran jerarquía en nuestra ciudad y no solo se manejan las emergencias sino que además se desarrollan cuestiones internas del Hospital como la distribución de camilleros y los traslados", comentó, y señaló que durante el 2020 en particular "fue un gran soporte para el traslado de pacientes positivos de Covid y el despacho de ambulancias, aunque también tuvimos meses de bajada emergencia, ya que al no haber circulación los riesgos disminuyeron”.

Agregó que en estos años se ha agilizado el tiempo de respuesta, el profesional que atiende el llamado sabe evaluar cuándo es una emergencia, una urgencia o una consulta y en ese caso derivar a otro lugar, dando el tiempo apropiado para que en caso de que la ambulancia tenga que llegar lo haga lo más rápido posible.

“Somos el único lugar a nivel púbico que brinda este servicio, y eso es un orgullo para nosotros. Tenemos un gran trabajo en equipo y de coordinación desde la salud con los bomberos y la policía”, especificó, así como también “el apoyo permanente con las emergencias privadas a nivel ciudad, logran una red muy integrada ante los distintos siniestros”, destacó.

En primera persona

Mauricio Bentancour es operador del 107 y trabaja desde sus inicios en el despacho. “Somos un gran grupo con una amplia tarea y con la gran responsabilidad donde cada uno se desempeña de la mejor manera, tratando de solucionar o acudir a los llamados de emergencia de la comunidad”.

Por su parte, Carla Rojas, Técnica Superior en Emergencia y despachadora, explicó que “estar trabajando en esta área específicamente te ubica en panoramas completamente diferentes, trabajar en el pre hospitalario que es nuestro rol, en la llamada de emergencia, pero también es poder coordinar todo lo interno en el trabajo diario de las demandas intrahospitalarias”.

“Es un gran desafío, una responsabilidad que realizamos en nuestra tarea diaria con compromiso por sobre todas las cosas, sabiendo que a través de nuestra voz somos la respuesta auxiliadora que cada llamante espera en una situación de emergencia o de vulnerabilidad en su vida”, detalló.

Y concluyó que: “Es un orgullo y creemos que de manera muy segura el servicio está muy afianzado dentro de la comunidad y siempre con el compromiso de seguir creciendo y capacitándonos junto a mis compañeros para prestar lo mejor a toda la comunidad de Gualeguaychú”.

El registro durante 2020 y 2021

2020

1263 Salidas por Atenciones

2904 Traslados en la ciudad

1801 Camilleros en camillas

4415 Camilleros en sillas de ruedas.

Enero y febrero 2021

293 Salidas por Atenciones

1018 Traslados en la ciudad

477 Camilleros en camillas

993 Camilleros en sillas de ruedas.