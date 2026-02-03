La ola de calor no da tregua en Entre Ríos, y Gualeguaychú no es la excepción. Por lo contrario, en los últimos días, nuestra ciudad ha registrado en forma consecutiva temperaturas por encima de los 30 °C.



Tal es así que, según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional, Gualeguaychú alcanzó este martes el puesto número 1 en el ranking de ciudades argentinas con las temperaturas más altas. Lo hizo a las 15 horas, al alcanzar una máxima de 38 °C. Le siguieron de cerca Las Lomitas (Formosa), con 37.4 °C, y Resistencia (Chaco) y Corrientes (Corrientes), con 36.5 °C.



Una hora más tarde, cuando el reloj marcó las 16, la ciudad descendió al puesto número 3 con una temperatura de 36.9 °C. Fue superada por poco por Las Lomitas (Formosa), que llegó a los 37.0 °C y por la capital formoseña, Formosa, que alcanzó los 37.5 °C.



Noticia en desarrollo…