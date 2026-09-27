El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas para gran parte de Entre Ríos, las cuales se mantendrán vigentes durante lo que resta del domingo, lunes y martes. El fenómeno afectará a diversos puntos de la provincia con tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

En el caso específico de Gualeguaychú, al igual que en Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay y Villa Paranacito, rige un alerta naranja. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos y caída de granizo de diversos tamaños.

El informe técnico advierte que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, además de frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 90 milímetros, los cuales podrían ser superados de manera puntual en las áreas bajo alerta naranja.

Para el resto de la provincia, bajo alerta amarilla, se esperan tormentas de variada intensidad con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma aislada. Estos eventos también podrían presentar ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Ante la vigencia de estos avisos, se solicita a la comunidad extremar los cuidados. Las recomendaciones de seguridad incluyen evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a la vivienda.