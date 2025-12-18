Manteniendo los lineamientos emitidos por el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección General del Servicio Penitenciario, se desarrolló una reunión de trabajo con la participación del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y de la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra, quienes fueron recibidos por el prefecto José Santiago Osuna, director principal de Industria del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER).



Durante el encuentro se abordaron acciones vinculadas a la producción de las pelotas Torreón, elaboradas en las unidades penales de la provincia, destacando el valor del trabajo conjunto y el impacto positivo de estos procesos productivos.



En ese marco, el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, señaló: "Cuando el Estado articula con objetivos claros, el trabajo que se realiza en nuestras unidades penales se transforma en oportunidades concretas, formación, inclusión y aportes reales para la comunidad. Este tipo de acciones no solo fortalecen la reinserción a través del aprendizaje y la producción, sino que también permiten que elementos deportivos, lleguen a instituciones que más los necesitan, con un impacto social directo en toda la provincia".

Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó: "Estas acciones permiten vincular el deporte con la inclusión y el trabajo, generando oportunidades reales y fortaleciendo políticas públicas que tienen impacto social en todo el territorio provincial".



Asimismo, se analizó la proyección en la fabricación de elementos deportivos con enfoque adaptativo, orientados a garantizar la inclusión y la accesibilidad, y se remarcó que los elementos producidos serán destinados a instituciones y espacios con mayores necesidades, promoviendo la formación laboral, la inclusión y el desarrollo social a través del deporte.