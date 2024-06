Borussia Dortmund se enfrentó a Real Madrid por la final de la Champions League 2024 y en la previa, el estadio de Wembley fue escenario de un show musical que este año estuvo a cargo de Lenny Kravitz.

El cantante nació el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, Estados Unidos y es hijo del productor de televisión Sy Kravitz y de la actriz Roxie Roker. Su nombre completo es Leonard Albert Kravitz y su carrera comenzó hace más de tres décadas.

Reconocido por una versatilidad musical que lo llevó a géneros como rock, el funk, el soul y el blues saltó a la fama en 1989 con canciones como “Let Love Rule” (1989), “Mama Said” (1991) y “Are You Gonna Go My Way” (1993).

Otros de sus éxitos a lo largo de su trayectoria son “Fly Away”, “American Woman”, “It Ain’t Over ‘til It’s Over” y “Again”, entre otras y lanzó 11 álbumes que vendieron más de 40 millones de copias en todo el mundo.

Esta no fue la primera vez que forma parte de un espectáculo deportivo ya que estuvo en el show de medio tiempo del Super Bowl XLIX como invitado especial de Katy Perry. "Me siento realmente lleno de energía antes de mi actuación en el show inaugural de la Final de la UEFA Champions League en Londres, una ciudad que ocupa un lugar especial en mi corazón", sostuvo al respecto el músico.

Los artistas que participaron de las últimas finales de Champions League

2016 - Alicia Keys y Andrea Bocelli

2017 - Black Eyed Peas

2018 - Dua Lipa

2019 - Imagine Dragons

2020 - Martin Garrix con Bono y The Edge

2021 - Marshmello, Khalid y Selena Gomez

2022 - Camilla Cabello

2023 - Anitta y Burna Boy