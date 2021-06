El Show de El Ángel fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación

Hay eventos, espectáculos, lugares y propuestas que son exclusivas de Gualeguaychú. Tan únicos que sería imposible replicarlos en otros lugares. Tan especiales que el sólo hecho de mencionarlos funcionan de sinónimo con nuestra ciudad. Y uno de ellos es, sin dudas, El Ángel. Durante 27 años fueron muchos los que nos visitaron y que salieron deslumbrados con su espectáculo de transformismo, que salieron exhaustos luego de disfrutar de una noche eterna, que salieron con ganas de volver luego de una jornada plagada de diversión y osadía.

Y la semana pasada, en pleno Mes de la Diversidad, llegó un honor inesperado para muchos, inclusive para los protagonistas del lugar: por iniciativa de la diputada Carolina Gaillard, la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés a “El Show de El Ángel” por ser un espacio de arte, diversidad e inclusión. Sin dudas, un reconocimiento que jamás imaginó el creador del mítico lugar, Osky Beigbeder.

“El Ángel ha traspasado las fronteras de la ciudad, y no es algo que le pase a cualquier negocio. Yo trabajo y hago todo con responsabilidad, pero sin esperar ningún tipo de reconocimiento”, fue lo primero que le comentó Osky a ElDía, quien enseguida comentó con orgullo los grandes méritos de su creación: “Nosotros hacemos un show con ocho artistas en escena desde hace 27 años, y siempre montando un espectáculo permanente. Y en este sentido creo que merecemos el apoyo de los que están para promocionar turísticamente la ciudad, eso es quizás lo único que espero. Pero después, en lo que respecta a los reconocimientos, ya es ajeno a mí. Y esto último, me cayó de sorpresa, y por supuesto que me alegró, pero jamás hemos trabajado para que algún día suceda”.

el angel 02.jpg Osky Beigbeder, creador y alma mater del espectáculo

El Ángel es una de las partes más importante de la oferta turística que tiene Gualeguaychú, pero también es un espacio que la mayoría de las veces se puso a la vanguardia de muchas movidas culturales que, en nuestra ciudad, nacieron en ese lugar.

Durante muchos años brindó oportunidades a bandas de rock cuando ningún otro lugar les daba un escenario. Fueron los primeros en apostar por la movida electrónica en una época en la que muchos le decían despectivamente “punchi” a esa música. Pero también fue un lugar donde la igualdad, la tolerancia y la no discriminación fueron un leit motiv. Nada mal si pensamos que esto hace casi 30 años que lo viene pregonando. Por eso es que transgresión, igualdad y vanguardia son tres conceptos que maridan muy bien con El Ángel.

“Indudablemente, a mucha gente nuestro entretenimiento le hizo bien”, acotó Osky, quien además es el primer representante cultural de la ciudad de Gualeguaychú.

Un poco de historia

El Ángel abrió sus puertas un 26 de diciembre de 1993, por aquel entonces en un local de calle Ayacucho, entre 25 de Mayo y San Martín. Aunque parezca increíble, no se llamaba El Ángel, sino que tenía encima de su puerta principal un cartel con forma de angelito. Poco a poco, las personas de la ciudad comenzaron a llamarlo “El Ángel”, por lo que prácticamente su bautismo puede ser considerado un hecho social.

En sus comienzos, se caracterizaba por sus fiestas temáticas, y le daba espacio a artistas y músicos, como a José Luis Gestro, el emblemático diseñador del carnaval del país; Martin Ayala, artista que años después es nombrado Director de Cultura; o “Cucho” Ferreyra, multi premiado participante de los trajes de fantasía.

Sin embargo, la gran explosión de El Ángel se dio a fines de los años ’90, cuando se mudó al ahora clásico San Lorenzo 79, primero en un local chiquitito y techado, luego anexando el patio de al lado y, lo más importante, construyendo el mítico escenario, bautizado con el nombre del inigualable Juancho Martínez, el primer transformista de la ciudad.

El crecimiento de El Ángel no fue fácil: junto a Pantera, uno de los que trabajaba de seguridad en el boliche, y Nardo (Leonardo Rodríguez, inseparable compañero de Osky) fueron agrandando el boliche como podían: “Hasta he salido durante las madrugadas a buscar ladrillos a la calle para poder agrandar de a poquito el lugar. Y así lo fuimos construyendo y armando. Y al mismo tiempo, fuimos reinvirtiendo. Hicimos todos con mucho esfuerzo”, recuerda Beigbeder.

osky y nardo.jpg Nardo y Osky Beigbeder

“En esa época comenzamos a estar de moda. Entonces decido agrandarnos, pero teníamos muy pocos recursos, y durante un par de años comenzamos a crecer de a poco. A fines de los ’90 y principio de los 2000 se inaugura el patio y el nuevo escenario. Y entonces llega lo que marcó un antes y un después en El Ángel: la llegada de Florencia de la V a Gualeguaychú. Decido traerla y ese día fue una explosión. Invertimos mucho en publicidad, estrenamos un nuevo show, inauguramos el patio, techamos gran parte del boliche, e inclusive inauguramos el asfalto porque me había movido para que nos asfaltaran la cuadra. Recordemos que en esa época la calle San Lorenzo no estaba asfaltada”, rememora el gerente y alma mater del lugar.

Pero… ¿qué sería de El Ángel sin el “Show de El Ángel? Sin dudas, ese espectáculo que desde hace más de 25 años se viene montando no sólo en nuestra ciudad sino en varios escenarios ajenos a Gualeguaychú se transformó en su sello identitario. Un show que fue evolucionando con el tiempo, pero que jamás perdió su esencia.

“A mí me cuesta mucho cambiar el producto, pero sí sé que me fui adaptando. Por ejemplo: de un show que se hacía a las tres y media de la mañana, pasamos a un espectáculo que se larga a las 23 horas, y esto responde a que ha cambiado también el turismo en Gualeguaychú. Ahora es un público mucho más tranquilo, que disfruta de la naturaleza, las termas, las playas, de la gastronomía; uno más familiar. Y que también elige al Show del Ángel. Por todo esto nos fuimos adaptando para brindar un espectáculo mucho más comercial, mucho más light, porque antes era como espontáneo y transgresor. Pero no hemos perdido la esencia porque nuestra esencia es nada más y nada menos que el arte del transformismo. Y es un arte muy metido en nuestra sociedad, por eso es que nunca lo vamos a perder”.

De “El Show delÁngel” formaron parte los hermanos Quintana, quienes hoy triunfan en Chile y España, pero también se destacaron Cristian López “La Bracho”, Raúl Gala, Martin Fox, Luis Guadalupe, Divina Biju, Eduardo Solá, Patricia Bargas, Juan Manuel Sanders, Gustavo Moro, Maxi Martin, Fernando Parra y Eduardo Calvo.

Además de estar amadrinado por Florencia de la V, fueron muchas las celebridades que se prestaron al desparpajo y la diversión del espectáculo: Isabel Sarli, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle, Arnaldo André, Marilina Ross, Carlos Baute, Tristan, Moría Casan, Graciela Alfano, Zulma Faiad, Carmen Barbieri, Flavio Mendoza, Aníbal Pachano, Pablo Alarcón, Eliana Calabró, Esmeralda Mitre, David Nalbandian, Guillermo Cañas, Santiago “Taty” Phelan y parte de los pumas, Sergio“Maravilla” Martinez, Martin Siccioli , Diego Brancatelli, Marcela Tauro, Marcelo Polino, Luis Ventura, Lía Crucet, Ricky Maravilla, Gladys “La Bomba Tucumana”, Gastón Angrisani, Marcela Baños y Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga.

Trascendiendo fronteras

Pero de toda esta lista, la que marcó un paso importante en la historia de El Ángel fue la única y querida Graciela Borges: “Cuando la trajimos estaba enloquecido porque me encanta. Pero gracias a ella es que se nos abrieron las puertas de Buenos Aires, porque fue ella la que nos amadrinó para que lleguemos allá. Estuvimos dos años en La Diosa, donde yo les hago abrir los días miércoles, con un enorme éxito. Y entonces es que comenzó otra etapa”.

Además de haberse presentado en ciudades como Colón o Zárate, pocos escenarios fueron más importantes como los de Buenos Aires Mar del Plata. Lo que comenzó siendo una aventura presentando “El Show del Ángel” los miércoles en el boliche porteño, luego pasó a ser una presentación en plena calle Corrientes. Y desde allí el salto a Mar del Plata hasta resultó lógico. Sin embargo, Osky y los artistas del El Ángel jamás se olvidaron de Gualeguaychú.

el angel 01.jpg

“Yo amo a mi ciudad y cada vez que el Show del Ángel ha estado en escenarios de otras localidades, Gualeguaychú siempre estuvo presente. Cuando estuvimos en Buenos Aires y en Mar del Plata, siempre he abierto los espectáculos mostrando imágenes de Gualeguaychú en las pantallas, hablando maravillas de la ciudad, invitando a todos los presentes a que nos visiten, a que nos conozcan, a que vean nuestros carnavales. De hecho, a cada lugar a donde hemos ido, se ha llamado ‘El Show del Ángel de Gualeguaychú’. En todos los sitios ha estado presente el nombre de nuestra ciudad. No sólo vendemos el producto de El Ángel, sino que vendemos a toda la cuidad”, sostiene Beigbeder.

“El turismo lo hacemos entre todos, y le doy mucho valor a los elementos de nuestra ciudad: el Patio del Mate, el Paseo de los Artesanos, el Carnaval del País. Desde el más grande hasta el más chiquito. Y un producto como El Ángel, que trascendió las fronteras de la ciudad, ofrece mucho a Gualeguaychú en materia turística. Por eso hay que cuidarlo y valorarlo, pero no por mí, sino por el lugar en sí mismo. Yo paso a un segundo plano. Por eso hay que cuidar todo lo que tenemos que ofrecer”, concluye con el humilde orgullo del que sabe que creó algo que ya forma parte de la historia de Gualeguaychú.

Sobrevivir en pandemia

“Casualmente, el reconocimiento de la Cámara de Diputados llega en un momento en el que estamos cerrados por culpa de la pandemia. Hace un año y medio que no podemos trabajar. A veces por algo las cosas pasan, y que esto haya sucedido ahora me dan más fuerzas para poder seguir luchando. Ahora siento que tengo otro impulso: pienso en el día que podamos volver, en cómo podemos ayudar, en cómo brindar nuestro escenario a otros artistas para que se puedan mostrar. Esto quiere decir que lo que venimos haciendo desde antes no lo hemos hecho tan mal”, afirmó Osky en declaraciones a ElDía.

Tanto los operadores turísticos, como los salones de fiestas y los boliches son, quizás, los grandes perdedores con el coronavirus. Es que ni siquiera con protocolos han podido regresar, y si es que apareció una posibilidad en el horizonte, la misma es totalmente inviable. Y El Ángel no es la excepción a este flagelo.

el angel 04.jpg El mítico escenario Juancho Martínez

“Pero no sólo nosotros como individuos estamos golpeados, sino también toda la cadena: fotógrafos, vestuaristas, diseñadores, proveedores. Todo quedó parado y golpeado. Nosotros nos hemos podido sostener gracias a ahorros que hemos obtenidos durante todos estos años. Pero es muy complicado porque no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Igualmente, la idea es sostenernos y pensar en cómo volver”, comentó.

“Cuando empezó todo esto dije que por dos años no vamos a volver. Esperemos que el verano que viene podamos trabajar en una especie de nueva normalidad. Los boliches o los recitales son lugares donde se necesita de un caudal de personas grande para poder mantener la estructura”, explicó.

Sin embargo, a Osky jamás se le pasó por la cabeza readaptar el lugar para que funcione de otra manera, de alguna forma inédita y deferente hasta el momento: “La decisión mía fue no adaptar El Ángel de manera provisoria. Hacer eso significaba un gran desgaste, sobre todo mental. Improvisar algo donde las condiciones no eran adecuadas creo que hubiera sido muy perjudicial. Mi decisión fue no reconvertirlo de ninguna manera porque no lo veo factible. Creo que la gran inversión es dejar descansar al lugar”.

el angel 05.jpg Osky Beigbeder y sus artistas

Con la esperanza de poder volver a abrir las puertas el verano que viene, pensando en futuras reformas y ampliaciones, anhelando la llegada del día en que vuelva a ser lo que fue, Osky no pierde el rumbo y sueña con que el mítico show vuelva al escenario Juancho Martínez: “Sería lastimoso que un lugar como El Ángel se pierda por una situación como la pandemia”.