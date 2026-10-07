El show de Cali, previsto en el marco del partido de Lionel Messi, finalmente no pudo realizarse y generó sorpresa entre los fanáticos que esperaban la presentación. Según explicó el propio grupo, la actuación fue suspendida por causas de fuerza mayor y por cuestiones vinculadas con la organización.

La presentación formaba parte del clima de fiesta alrededor del encuentro del capitán de la Selección argentina, que había incluido una agenda de espectáculos y homenajes, como se había anticipado en los shows musicales de la gran despedida de Messi.

El corte se produjo sobre el final del partido y dejó a la banda sin poder salir a escena como estaba previsto. Luego, el grupo publicó una aclaración para explicar lo ocurrido y llevar tranquilidad a quienes esperaban el momento.

La aclaración del grupo por el show de Cali

“Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario”, señalaron desde el grupo en un mensaje difundido tras la suspensión.

En el mismo comunicado, la banda pidió disculpas al público: “Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos”.

Además, remarcaron que la situación excedió a los artistas y agradecieron el acompañamiento de sus seguidores. “Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre”, expresaron.

La frase “seguimos en el vestuario” también dejó abierta la expectativa entre los fanáticos, aunque por el momento no se informó si la presentación tendrá una reprogramación o si habrá una nueva instancia para concretar el show.