"La convivencia era difícil", relató en Crónica TV la periodista de temas judiciales Silvia Saux al dar a conocer la novedad. "Hace unos días sonó la alerta de su monitoreo electrónico y ante la consulta de las autoridades dijo que se estaba yendo al Tribunal Oral 4 porque no soportaba más vivir en esa casa".

"Me van a terminar matando"

"Me van a volver loco, me subió la presión. Me van a terminar matando, quiero volver al penal", le habría expresado el ex líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) a los efectivos de las fuerzas de seguridad encargados de su custodia remota.

En Tribunales, a Suárez se le permitió ir al Hospital Británico para tratar su cuadro de hipertensión. Allí permaneció internado durante un día para chequeos y luego pasó una semana en una clínica que pagó de su propio bolsillo haciendo diferentes tratamientos de rehabilitación por sus problemas cardíacos.

Sin embargo, su negativa a volver a la gran casona de Vicente López donde cumplía la prisión domiciliaria junto a su familia seguía firme. Así que la Justicia decidió modificarle las condiciones de su beneficio y el gremialista se mudó para vivir solo en un modesto PH de Villa Pueyrredón.