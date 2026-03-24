En el marco del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio de Gualeguaychú (SEC) emitió un comunicado en el que conmemoró el 50° aniversario del golpe cívico-militar, cuestionó la postura del gobierno nacional frente a los derechos humanos y reclamó la unidad del movimiento obrero.

"A 50 años del golpe cívico-militar-eclesiástico, que instauró en nuestro país el terrorismo de Estado, desatando la más sangrienta de las dictaduras de nuestra historia, recordamos y reivindicamos la militancia política de nuestros compañeros y compañeras que lo dieron todo por la construcción de una sociedad mejor, y que fueron víctimas del accionar represivo del régimen asesino de aquellos años", comienza el comunicado.

Y continúa: "Lamentablemente, a partir del negacionismo del gobierno de Milei, el presente de los Derechos Humanos en nuestro país no es el mejor. Desde el poder ejecutivo se intenta permanentemente reescribir el pasado negando o relativizando la barbarie y generando iniciativas que atacan las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que han sido reconocidas y valoradas a nivel internacional y que forman parte fundamental de los consensos democráticos alcanzados por la sociedad argentina a partir de 1983.

Hoy más que nunca resulta indispensable la unidad del campo nacional y popular, resistiendo como en los años de plomo, las políticas antipopulares de un gobierno que solo cuida a los poderosos en detrimento del conjunto de la población. En tal sentido, es crucial también la unidad del Movimiento Obrero Organizado contribuyendo de ese modo en el fortalecimiento de los sectores nacionales y populares.

El presente nos convoca a seguir trabajando siempre por más Memoria, Verdad y Justicia, intentando ser continuadores de aquellos hombres y mujeres que, desde la oscuridad más tenebrosa de la dictadura, señalaron claramente el camino de la defensa de los Derechos Humanos. Como siempre, a todos ellos, nuestro reconocimiento eterno".

El comunicado cierra con las consignas "No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos" y "Cárcel común a los genocidas".