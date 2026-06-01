Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes, Seccional Gualeguaychú aseguraron que no sólo rechazan versiones de apoyo a la gestión de Nahuel Otero en la Cooperativa Eléctrica, sino que además las “reprochan públicamente”, ya que “existen sobradas muestras de un desfinanciamiento sistemático en el sector primordial de nuestra cooperativa por excelencia: el servicio eléctrico".

En el comunicado, denuncian que "fondos provenientes de la comercialización eléctrica habrían sido destinados a otras unidades de negocios, lo que deterioró de manera directa la calidad del servicio principal comprometido en el contrato de concesión.

Y además, en otro punto del mismo, piden que se realice una auditoría: “entendemos la enorme responsabilidad que asume el nuevo concejo directivo de CEG para reordenar el plano económico y encuauzar el rumbo para mejorar el servicio eléctrico, por eso les exigimos formalmente que realicen una auditoría profunda ante la multiplicidad de gastos en unidades de negocios que lejos están de representar solo el 3% del balance general”.

El comunicado completo: