Tras dos semanas de negociación desde que se dio inicio a la primera mesa paritaria del año, autoridades del gobierno y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (SITRAMG) sellaron un nuevo acuerdo que mejora los ingresos del plantel municipal, con un incremento del 37% de los salarios y un mínimo garantizado de $43.000

En esta nueva reunión estuvieron presentes la secretaria de Hacienda y Política Económica Delfina Herlax, que se encuentra a cargo del ejecutivo municipal por el viaje de Piaggio a Puerto Rico, el secretario y la subsecretaria de Gobierno Agustín Sosa y Alfonsina Rodríguez, y el director de Personal, Renzo Peruzzo quienes rubricaron junto con las autoridades del sindicato este nuevo acuerdo paritario para los trabajadores municipales, que recibirán un aumento salarial del 37%, escalonado de la siguiente manera: un 21% en marzo, un 8% en abril y el 8% restante en julio.

“Cerramos un muy buen acuerdo para nuestros trabajadores y trabajadoras municipales, el mismo impactará desde este mes en curso, para nosotros al frente del gobierno, una paritaria implica la responsabilidad de estar a la altura de necesidades del equipo municipal y de la correcta gestión de los recursos que nos caracteriza”, afirmó al respecto Delfina Herlax.

“Era muy importante acordar para que nuestras trabajadoras y trabajdores puedan mejorar sus ingresos en este momento tan difícil. Ahora por delante nos queda seguir trabajando para brindar cada día más servicios de calidad y llevar adelante obras que transformen las distintas realidades que se viven en nuestra ciudad”, concluyó la funcionaria.