El Ejecutivo ofreció incluir en el convenio un 5% en agosto, un 5% en diciembre y el 4% restante en marzo de 2023. Sin embargo, el SITRAMG votó por unanimidad que sea de carácter remunerativo y bonificable en un solo pago y que esté incluido en los haberes de julio. Hasta el viernes que viene sigue vigente la conciliación obligatoria, pero si no se llega a un acuerdo antes podría haber nuevas medidas de fuerza. Además, el gremio informó que no se sentarán en la Mesa Paritaria, convocada para el 1 de agosto, si no se soluciona esta cuestión.