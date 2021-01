El Sindicato de municipales pidió trabajo digno y que cese la precarización laboral

Cristian Vera, Secretario General y Nelson Volker, Secretario Adjunto, entrevistados por ElDía, a primera hora de la mañana, señalaron que “el sindicato que lleva el nombre de Asociación de Trabajadores Municipales vino a entregar un petitorio, luego de haber entregado a finales del 2020 una nota en donde hicimos un pedido por los trabajadores precarizados, tema para nada menor por el que venimos trabajando desde hace muchos años y pidiendo un diálogo que hasta el momento se ha dado”.

Indicó que es el “momento, además los trabajadores nos lo exigen, de tomar una medida más directa, hacer visible este reclamo, porque si bien hubo una promesa del ejecutivo hace tres años, vemos que el objetivo está lejos”.

Dijeron que quieren “integrar una mesa para resolver esta situación cuanto antes”. Sobre las paritarias municipales, Cristian Viera indicó que “no nos llaman y, lamentablemente, desde hace varios años el ejecutiva no permite que nos sentemos en la mesa de negociaciones para discutir los haberes de los compañeros”.

Volker comentó que el Intendente Martín Piaggio, los recibió en el “inicio de su primera gestión; mientras que en el comienzo de la segunda, solamente pudimos charlar con algunos integrantes del gabinete”.

En su momento nos “dijeron que íbamos a tener un buen diálogo, sin embargo el tiempo pasó y seguimos en la dulce espera”.Uno de los carteles que portaron los gremialistas hacía mención a un “trabajo digno” porque se viven situaciones “muy preocupantes”.

Detalló que “gente que trabaja en carácter de subsidiado pasó a contratado con monto fijo, siendo esto un abuso que se hace de la figura de contrato, dado que no están en igualdad de condiciones con el contrato escalafonado”. Explicó que de “esta manera no tienen acceso a la carrera administrativa, recategorización, beneficios que se convienen en paritarias, quedando exentos de los mismos”.

“Trabajan, cubren vacantes de empleados municipales de planta permanente, pasando en limpio no hacen trabajos superfluos, durante la pandemia ellos pusieron y ponen el cuerpo en distintas áreas, tales como Salud, Tránsito en donde muchas de las chicas que allí trabajan lo hacen por contratos precarios con montos diversos, pero muchos no llegan al mínimo, $21.500, que se pacta en paritaria, otros lo superan, pero no tienen adicionales, la hora extra tiene otro valor.

Los aumentos son diferidos a los de la paritaria y no están incluidos en la carrera administrativa”.En cuanto al tema de cooperativas y subsidiados que “todavía quedan es un tema al que nos vamos referir oportunamente, pero ahora venimos por el tema de los contratos y la precarización laboral”Volker dijo que “tiempo atrás presentamos un proyecto de ordenanza que le presentamos a los distintos bloques del Consejo, inclusive al presidente del mismo, pero no avanzó el mencionado proyecto”. Después llegó “una promesa del ejecutivo que iba a regularizar a todo el personal a finales del 2019, promesa que para que se cumpla falta mucho”.

Vera contó que los “subsidiados son tomados como tal, no contando con la posibilidad de contar con un contrato de monto fijo, no cobran adicionales, extras, vacaciones, pese que tienen la misma carga horaria que cualquier empleado”. Señaló que la “mayoría son mujeres y no tienen derecho a estabilidad y desarrollar una carrera administrativa. Trabajan en distintos lugares, barriendo una plaza, trabajando en una plaza, y pagando un seguro que sale de su propio bolsillo”.

Contó que un “subsidiado percibe menos de 20.000 pesos, y que pese a una serie de pedidos no sabemos la cantidad de gente que trabaja en el municipio, pese a que trabajan la misma cantidad, o más inclusive, que un empleado de planta”.

Volker mencionó que una ordenanza del 2006 recomendaba que “siguiendo los pasos correspondientes se los pasara a planta con los mismos derechos que un operario, y los aumentos por paritaria”.Lamentablemente, 11536/2010, qué pone un tope de 15% de contratados escalafonados respecto de la cantidad en planta permanente qué hay. Pero no regula a los contratos fuera de convenio ( monto fijo, monotributistas) qué insistimos se encuentran desarrollando tareas normales y habituales de empleados municipales”.

El petitorio

Cristian M. VERA, Secretario General; Nelida B. LÓPEZ, en carácter de Secretaria de Finanzas; y Néstor Rodolfo GÓMEZ, en carácter de Secretario Gremial de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE GUALEGUAYCHU, (A.T.M.), Inscripción Gremial N° 377/15, con domicilio en calle Clavarino N° 852 de Gualeguaychú, al Sr. Presidente Municipal, nos presentamos y decimos:

I.- OBJETO: Que venimos por el presente a solicitarle – en el plazo de 72 hs - tenga a bien disponer los mecanismos legales previstos en el Estatuto Municipal Ordenanza Nº. 7452/75 y normativa vigente compatible para el pase a planta permanente de la totalidad de los trabajadores precarizados del municipio, previa intervención de la Junta de Admisión, Calificaciones y Disciplina conforme el Estatuto. Ello así, bajo apercibimiento de iniciar MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA en pos de garantizar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.

II.- ANTECEDENTES: Que en fecha 07/06/2016 se solicitó reunión al Obispo de la Diócesis de Gualeguaychú, para abordar las situaciones de precarización laboral en la que están inmersos muchos compañeros y compañeras trabajadoras municipales. En sintonía con lo manifestado por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de Mar del Plata del 22/05/2016, este sindicato presento un proyecto de ordenanza, denominado “Trabajo digno municipio de Gualeguaychú”.