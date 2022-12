♪♪♪ Pican pican los mosquitos

Pican con gran disimulo

Unos pican en la cara

Y otros pican en el......

Cuando yo era chiquitito

Me llevaron a un pantano

Saludando a los mosquitos

Me picaron en la..... ♪♪♪

Así es el fragmento de la reconocida melodía infantil que usaba el profesor de música abusador de menores del "Jardín San José del Instituto Don Orione", situado en la ciudad de Victoria, partido de San Fernando, para "tocar" a los chicos. Hoy está libre. La medida judicial fue tomada por la fiscal Karina Bianchi del Tribunal N° 6 de San Isidro luego que el acusado fuera privilegiado en un juicio abreviado, en el que se responsabilizó de los hechos acusados, con una condena en suspenso.

Se estima que los abusos sexuales ocurrieron entre abril y agosto del año pasado. Según denuncian las madres de los niños, el acusado tocaba a los menores mediante "juegos, canciones y castigos". Los abusos sexuales que habría perpetrado este profesor de música se conocieron luego que una de las menores de la salita le contara a su mamá que éste "la tocaba". También habría relatado que fue a contarle a la "seño" lo que les había hecho el docente, ella solo le habría dicho al profesor: "Eso no se hace, eso está mal". Asimismo, hay testimonios de menores que sostienen que la "seño" se daba besos en la boca con él.

A partir de lo expresado por la menor, su mamá se puso en contacto con el resto de padres a través del grupo de WhatsApp que comparten y así los otros padres se alertaron sobre lo sucedido y comenzaron a preguntarles a sus hijos. De esta manera, la hija de Nadia Farias contó que "el profe de música era malo".

Durante el período que ocurrieron los abusos, a causa de la pandemia por COVID-19, las clases se realizaban en "burbujas" por lo que el profesor habría utilizado distintos métodos para acercarse a los niños. Unos relataron que los hacía hacer un "juego" en el que cantaban "el mosquito te pica, te pica, te pica" y "los picaba con los dedos en las partes íntimas".

"En el caso de mi hija, el degenerado realizaba tocamientos a modo de castigo, y le decía: 'Esto es por culpa tuya porque te portaste mal, y como castigo te hago esto'. Además, la amenazaba con que si contaba algo, no iba a vernos más", sostuvo Nadia sobre su hija que entonces tenía cinco años. La madre hizo una consulta con la pediatra y como no decía nada más que "era malo", la derivaron a una psicóloga especialista en abuso infantil con quién, tras una consulta con la niña, se confirmó la peor noticia: a través de dibujos y de oraciones cortas, se constató que la niña habría sido víctima de tocamientos en sus partes íntimas, tanto vagina como ano.

Nadia lamentó lo que contó su hija: "Nos hacía poner contra la pared, de espaldas, cómo en señal de castigo, y nos tocaba la cola, esa era su forma de manifestar lo que había atravesado ella".

"Se me estremeció el cuerpo, me llené de impotencia, y de una inseguridad absoluta. Nos queda la sensación de injusticia, esperábamos una condena mayor", compartió Nadia a Crónica cuando describió la sensación que le recorrió el cuerpo cuando la notificaron que el acusado fue liberado dos días atrás y sentenció: "Esto es una película de terror, no puedo creer que el docente que abusó de mi hija y otros niños esté suelto sin más".

La denuncia la había realizado ella en su momento en la fiscalía de San Fernando y el 19 de agosto del año pasado fue detenido. Hasta febrero estuvo alojado en la comisaría tercera de Victoria y luego ando fue trasladado al penal de Alvear hasta el lunes pasado que recuperó su libertad. Según se sabe por los padres de los niños abusados, a la directora del jardín "la jubilaron" y la "seño" se encuentra de licencia; y, en ningún momento, "la institución se comunicó con ellos para preguntar por los menores".

"Es tremendo cómo nos cambió la vida lo que pasó, nos afectó muchísimo, y ahora que está libre, volvimos a revivir el dolor y la impotencia ante la injusticia", lamentó Farias.

Fuente: BigBangNews