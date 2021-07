El Sirio Libanés con obras frenadas: El aumento de los materiales es incalculable

“La falta de Carnaval nos ha afectado muchísimo a todos los clubes. Siempre después de cada Carnaval, los clubes apuntamos a hacer obras de infraestructura, mejoras en las sedes sociales o en los edificios educativos, aquellos clubes que tenemos colegio”, expresó El Kozah.

Asimismo, el experimentado dirigente sostuvo que “en nuestro caso particular, con una reserva económica que teníamos, pudimos empezar con el nuevo edificio del colegio en la esquina de Ayacucho y Avenida Estrada. El primer piso quedó completo, pero tenemos por delante otros frentes que se vieron demorados ante la falta del ingreso económico que representaba el Carnaval en 2021 que no se pudo realizar. Esperamos que en 2022 pueda haber Carnaval, en ese caso tendremos un gasto para presentar la comparsa, pero todavía es muy prematuro poder evaluarlo porque no se sabe a ciencia cierta qué ocurrirá con el espectáculo”.

Sirio Libanes kamarr (49).jpg

Sobre el aumento en los materiales para llevar adelante las obras proyectadas, El Kozah fue contundente: “nosotros hace 10 u 11 meses pagábamos 6 mil pesos el metro cúbico de hormigón y actualmente estamos pagando casi 10 mil pesos el metro cúbico. El hierro aumentó muchísimo y es muy complicado para conseguir. Y así en todos los materiales, ha habido un aumento considerable en todo lo que se relaciona con la construcción y en alguno de los casos se ha hecho muy complejo conseguir, no solamente precios sino también stock”.

Finalmente, el dirigente del Sirio Libanés expresó que “hemos decidido parar un poco la pelota y ver qué pasa con la economía a futuro. En principio no hemos avanzado con la obra del colegio en lo que tiene que ver con los otros pisos del edificio. Para los clubes es fundamental poder reactivas el espectáculo del carnaval y con eso tener un ingreso genuino, que no sabemos de qué monto hablaremos, porque todavía no tenemos la certeza de que haya espectáculo. No es un buen momento para los clubes, pero no perdemos la confianza en que de alguna forma u otra podremos salir adelante”.

