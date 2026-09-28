Entre enero y septiembre de 2026, el sistema público de salud de la provincia realizó 1.400 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE). En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reafirmó su compromiso con el acompañamiento integral de las personas que acceden a estas prácticas.

La atención se desarrolla a través de una red provincial que articula centros de salud y hospitales con equipos interdisciplinarios. Según las autoridades, la política sanitaria busca equilibrar las estrategias de prevención con una asistencia segura, confidencial y respetuosa.

El primer nivel de atención cumple un rol central en la recepción de las consultas, la información y el acompañamiento inicial y, cuando la situación requiere una mayor complejidad, se articula la atención con un hospital de referencia que garantice la práctica. Esta organización busca acercar la respuesta sanitaria a las comunidades y evitar desplazamientos innecesarios.

Así lo sostuvo la jefa de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García. Para garantizar el funcionamiento del sistema, la gestión provincial coordina la compra y distribución de insumos, además de monitorear el equipamiento necesario, como la aspiración manual endouterina (AMEU).

El proceso incluye instancias de información sobre cuidados, manejo del dolor y señales de alarma, además de un seguimiento clínico posterior. Asimismo, se ofrece consejería anticonceptiva voluntaria, con disponibilidad de preservativos, anticonceptivos orales, inyectables, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos.

Finalmente, la División de Salud de la Mujer mantiene un programa de capacitación continua para los equipos de salud, contando con el apoyo de organizaciones como la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) para fortalecer las capacidades profesionales en toda la red sanitaria.