El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles un alerta a corto plazo por tormentas fuertes que afecta a seis departamentos de la provincia de Entre Ríos. El aviso, difundido a las 17.32, estableció una vigencia de dos horas para el desarrollo de fenómenos meteorológicos severos.

El área de cobertura principal incluye a Gualeguaychú, además de los departamentos de Diamante, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Nogoyá y Victoria. Según el informe oficial, las condiciones de inestabilidad se concentran en sectores del centro y sur del territorio provincial, con mayor probabilidad de ocurrencia durante el final de la tarde y las primeras horas de la noche.

El organismo advirtió sobre la posibilidad de registrar tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo en las zonas alcanzadas por el aviso. Ante esta situación, se recomienda a la población mantenerse resguardada en construcciones cerradas y evitar la exposición al aire libre.

Entre las medidas preventivas, se aconseja alejarse de puertas y ventanas, no circular por calles anegadas y reducir la velocidad en caso de estar viajando debido a la posible disminución de la visibilidad. Dado que se trata de una alerta a corto plazo, las condiciones pueden variar rápidamente, por lo que se sugiere seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Con información de ElOnce