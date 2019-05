El socialista Pedro Sánchez se impuso en las elecciones de España

Con más del 60% escrutado, el PSOE lograría unas 124 bancas, superando al Partido Popular, que llegaría a 65. Junto con Unidas Podemos alcanzaría los 166 curules, a sólo 5 de poder formar gobierno. Según los primeros datos del recuento con el 63,52% escrutado, el PSOE (124) y Unidas Podemos (42) suman 166 diputados. De esta manera no llegarían a la mayoría absoluta (176) y necesitarían el apoyo de otros partidos para gobernar. El bloque de la izquierda ganaría al de la derecha, que se queda todavía más lejos del Gobierno: PP (65), Ciudadanos (57) y Vox (23) sumarían 145. La participación en las elecciones generales ha sido del 75,41%, nueve puntos más que en los comicios de 2016. Con una movilización en las urnas sin precedentes, los primeros sondeos no oficiales daban ganador, al cierre de los comicios, al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que obtendría entre 116 y 121 escaños. Actualmente cuenta con sólo 84 diputados. Entre las novedades de estas elecciones, las terceras generales en los últimos tres años y medio, este año no se realizaron los tradicionales bocas de urna. A las 20 (hora local), cuando cerraron los más de 23 mil colegios electorales que funcionaron con normalidad durante las once horas de votación, se dieron a conocer los datos de una encuesta realizada por la consultora GAD3, en base a varias oleadas telefónicas realizadas entre el 22 y el 27 de abril. Según este sondeo, el PP de Pablo Casado obtendría entre 69 y 73 diputados. Ciudadanos conseguiría entre 48 y 49 escaños; Unidas Podemos, entre 42 y 45, y Vox, el partido de la gran expectativa en estas elecciones, podría sentar entre 36 y 38 diputados en el Parlamento. Ni la izquierda ni la derecha obtendrían de este modo la mayoría absoluta. El partido de Sánchez y sus socios en el Congreso, Unidas Podemos, tampoco logran sumar lo suficiente. La duda es si el PSOE necesitará o no de los independentistas para lograr la mayoría necesaria para gobernar.