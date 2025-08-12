Diego Guelar, exembajador en China, la Unión Europea y Brasil, y actual candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucedé, insultó a Mauricio Macri por las recientes derrotas electorales del PRO y el acuerdo entre el partido y La Libertad Avanza (LLA) del presidente Javier Milei.

Durante una entrevista con radio Con Vos, Guelar sorprendió al repudiar la alianza política que selló Macri con el presidente Javier Milei y le achacó la declinación del partido amarillo. “Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”, dijo, en respuesta a la consulta sobre quién puso “el último clavo al cajón del PRO”. El exembajador, que formó parte del gobierno de Cambiemos, señaló que desconocía las motivaciones del líder del PRO y planteó: “Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, ¿qué diablos le pasó?”.

"Mauricio Macri es un hijo de puta"



Diego Guelar, candidato a senador nacional, responsabilizó al expresidente por el fin del Pro en @NoDejes899 con @rominamanguel pic.twitter.com/QF6Dff1DKq — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 11, 2025

Al ser advertido por los entrevistadores sobre el tono de su acusación, Guelar respondió: “Tengo una influencia, estoy influenciado por la era Javier Milei, tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer”.

El dirigente atribuyó al expresidente la responsabilidad histórica de haber perdido una oportunidad similar a la de figuras de los expresidentes Juan Domingo Perón o Hipólito Yrigoyen, cuando le tocó la oportunidad de ejercer el liderazgo del país, el 10 de diciembre de 2015.

“No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró”.

Fuente: INFOBAE