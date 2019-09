Todo se dio en el marco de un divertido diálogo con el conductor. "¿Quién le da la información política?", quiso saber Tinelli, quizás pensando en el rumor que la vinculó sentimentalmente con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Pero Luciana negó con la cabeza. "Es verdad: los periodistas no revelan la fuente –concedió el hombre fuerte de San Lorenzo–. Pero quiero que tire una para acá. Siempre tira en Twitter y tengo que estar viendo qué tira… Una bomba".

Salazar aceptó el juego: "Tenga una…", anunció, y el estudio pareció entrar en ebullición. "¡Atención! -arengó Marcelo-. A los analistas políticos, anótenlo en la libretita. Atención. Esto es épico". Y arrancó el ida y vuelta entre el conductor de ShowMatch y una de sus participantes estrella, cargado de ironías y alguna que otra chicana:

Salazar: —Gobernador de una de las provincias más importantes de la Argentina…

Tinelli: —¿Córdoba?

Salazar: —Mejor no lo digamos porque si no lo sacamos. Yo no dije Córdoba.

Tinelli: —¿Mendoza?

Salazar: —(Sonríe) Vos querés… Bueno, ese gobernador estuvo en el hemisferio norte.

Tinelli: —¿Estados Unidos?

Salazar: —Sí. (Este gobernador) trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones. El proyecto lo tiene un jurista muy importante. Pero lo más probable es que se negocie el adelantamiento del cambio de mandato.

Tinelli: —¿No será en diciembre?

Salazar: —15 días después de las elecciones.

Tinelli: —Usted me da a entender que está definida la elección.

Salazar: —¿Y vos qué pensas?

Tinelli: —Me he concentrado mucho en el fútbol: este fin de semana jugamos con Boca. No estoy con el análisis político. ¿Hay posibilidad de que no haya balotaje?

Salazar: —Yo creo que no. ¿Vos?

Tinelli: —No lo he analizado… Nueve encuestas sobre diez dicen que Alberto Fernández gana en primera vuelta, y una dice que (Mauricio Macri) llega arañando al balotaje.

Salazar: —Igual, hay que preguntarles a los intendentes. Ellos tienen la posta.

Tinelli se alejó unos pasos, casi murmurando que llamará a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, para preguntarle al respecto. Y dio lugar a la coreografía de Luciana con su partenaire, Gonzalo Gerber, al ritmo de "Please don't stop the music", de Rihanna (no fue su mejor noche: cosechó 15 puntos). Pero Marcelo ya estaba satisfecho. Esta vez la mamá de Matilda encendió su bomba en el Bailando. El tiempo -apenas unas semanas- le dará la razón. O no.