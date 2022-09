La ex jugadora de la Selección Argentina de Hockey Marisa López no solo le dedicó parte de su vida al deporte, sino que también se encargó y se ocupó de cuidar como una madre a Martita y Felipe Fort, los hijos del reconocido Ricardo Fort.

Después de un año difícil que tuvo que atravesar la familia Fort tras la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo y quien se había quedado con la tutela de los jóvenes, los hijos del mediático homenajearon a la mujer que los apoya desde que son niños y le regalaron una magnífica camioneta Peugeot 3008.

En una entrevista que surgió no hace más de un año, Martita relataba la importancia y lo significante que era para ella tener en su vida y en su casa tanto a Gustavo como a Marisa: "Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia".

Felipe, quien es reconocido en las redes sociales por su carisma y su falta de "filtro" a la hora de relatar momentos de su vida y expresar sus opiniones, compartió su perfil de Instagram, que cuenta con más de 700 mil seguidores, un video que luego borro, en donde se aprecia la alegría y el cariño de Marisa para con ellos luego de que le mostraran el regalo que le tenían preparado.