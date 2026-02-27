El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos declaró la nulidad del trámite que culminó con la destitución de Cecilia Goyeneche como Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la provincia.

La resolución implica dejar sin efecto el proceso desarrollado ante el Jurado de Enjuiciamiento que, en mayo de 2022, la removió del cargo por supuesto mal desempeño. El tribunal provincial debió dictar este nuevo pronunciamiento para acatar la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había hecho lugar al recurso extraordinario de la ex fiscal.

En la práctica, la nulidad declarada implica que el trámite debe retrotraerse al momento previo a la conformación del primer órgano juzgador cuestionado. Es decir, el proceso quedó jurídicamente invalidado.

El mandato de la Corte Suprema

En diciembre de 2024, el máximo tribunal nacional no se pronunció sobre la responsabilidad disciplinaria de Goyeneche, pero se expidió respecto de la legalidad de las reglas del proceso. Señaló que existieron “vicios en la integración del órgano juzgador en sus distintas etapas y en el órgano acusador”, lo que configuró “un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio”. Asimismo, la Corte determinó que las fallas detectadas tenían entidad para “variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento”.

Un nuevo STJ para revisar el fallo

El nuevo pronunciamiento debió dictarse con una integración distinta. Los vocales que habían rechazado el recurso inicialmente no podían volver a intervenir. Ante esto, el tribunal provincial se recompuso con los jueces: María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera. Este cambio responde a que la Corte había cuestionado la falta de tratamiento de las recusaciones originales.

El apartamiento del Ministerio Público

Uno de los ejes de la nulidad fue la decisión del Jury de apartar a los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) como órgano acusador y designar un fiscal ad hoc. La Corte descartó un vacío normativo que justificara la medida, recordando que las leyes provinciales asignan esa función al Procurador General, y calificó como “llamativo” el rigor aplicado para apartar al MPF en contraste con el trato dado a los cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos jurados.

La causa Beckman

El Jurado había destituido a Goyeneche acusándola de no excusarse en la causa “Beckman Flavia y otros s/ Asociación ilícita”, debido a un vínculo con uno de los investigados, el contador Pedro Opromolla. La ex fiscal negó haber afectado la objetividad de la pesquisa.

Goyeneche encabezó investigaciones en Entre Ríos que incluyeron las causas que terminaron con la condena del exgobernador Sergio Urribarri. Sectores judiciales y académicos señalaron que su desplazamiento funcionó como una señal hacia quienes investigan al poder político. La nulidad declarada no define el fondo de las acusaciones, pero establece que los procesos de enjuiciamiento deben ajustarse a las garantías constitucionales del debido proceso.

“Hace 4 años y 3 meses que estoy apartada de mi cargo. Hoy inmediatamente estoy repuesta en las funciones y vuelvo a ejercer”., aseguró Goyeneche.

“Fue un hecho que tuvo que ver con una situación política vinculada a las investigaciones y las causas que llevábamos adelante por delitos de corrupción. Se intentó disciplinamiento y evitar que esas causas prosperaran”, expresó la fiscal.

Valoró el respaldo de todos los procuradores generales del país, recordó que en aquel momento la acompañaron en un encuentro la totalidad de los jefes de Fiscales y aquellos 9 que lograron hacerse presente en el acto de hoy en donde en poco tiempo se convocó a distintos magistrados para celebrar el fallo del STJ.

“Cuando uno trabaja sabiendo para qué está en un lugar, los principios no se conmueven. Estamos seguros qué tenemos que defender algunas pautas básicas de la República y nuestra función de investigar hechos de corrupción es prioritaria, estamos dispuestos a soportar las cosas que haya que soportar, pero no nos van a mover de esa posición que tenemos”.

Con información de Análisis y Radio Plaza