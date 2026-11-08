La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú volvió a dar muestra de su compromiso solidario este domingo 8 de noviembre, tras recibir al atleta Ricardo Félix Krakowiechi. El deportista lleva adelante una travesía de alcance nacional que une Puerto Iguazú (Misiones) con el Obelisco porteño, una iniciativa enfocada en generar conciencia pública sobre la prevención sanitaria y el diagnóstico temprano del cáncer.

La nota destacada del trayecto local la dio el suboficial Luis Flores, quien asumió un exigente desafío físico al recorrer aproximadamente cinco kilómetros codo a codo junto al atleta. Para visibilizar la causa, Flores realizó la corrida ataviado con el traje estructural completo, casco y el equipo de respiración autónoma.

La recepción en jurisdicción local comenzó al tomar la posta de la custodia iniciada por el cuartel de Concepción del Uruguay. El operativo de seguridad y acompañamiento en el ejido urbano estuvo a cargo de la unidad móvil 32, integrada por los efectivos Enzo Cisaro, Macarena Pais y Clelia Bilbao, contando a su vez con la colaboración de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Gualeguaychú para ordenar el flujo vehicular durante el ingreso.

Actualmente, Krakowiechi recupera energías en las instalaciones del cuartel céntrico. Una vez que retome la marcha hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los efectivos locales lo escoltarán hasta el límite del departamento, punto donde el personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas asumirá la posta del trayecto.

Desde la institución destacaron el valor de acompañar este tipo de cruzadas que combinan perseverancia, salud comunitaria y espíritu solidario en la lucha contra la patología.