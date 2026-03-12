Pablo Alfaro de Salud Municipal pasó por la mañana de Cero y Bolazo para hablar sobre la Campaña de Vacunación Antigripal que se lleva adelante en la ciudad.

“Los principales actores de la salud pública, en esto de prevención, están asustados por la baja de vacunación. Comenzamos una campaña de vacunación en marzo, con dos meses de antelación a lo que lo hacíamos, porque tiene una explicación, y es la baja en la cantidad de personas que se vacunan. El virus gripe muta mucho, porque infecta a tres especies (aves, cerdos y humanos), y a medida que va pasando por estas especies, va mutando”, explicó Alfaro.

El profesional alentó la campaña de vacunación y destacó que “debemos vacunarnos para prevenir las formas graves de gripe. Es una vacuna, no le va a pasar nada malo a quien se la aplique, lo único que da es un poco de dolor en el brazo. Frente a lo que implica una neumonía grave, no tiene mucho sentido no vacunarse”.

Además, reflexionó sobre los argumentos que hicieron descender la tasa de vacunación y opinó que “me parece que hay mucha desinformación que ha llevado a múltiples accesos que no son verdades científicas y que se ha generado miedo frente a eventos secundarios con vacunas del covid, pero que son muy pocos frecuentes”.

Dónde y quiénes pueden vacunarse

La Campaña Antigripal 2026 impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina y coordinada en la provincia por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, comenzó a desarrollarse el miércoles en la ciudad.



En esta primera etapa podrán vacunarse el personal de salud del ámbito público y privado, las personas embarazadas en cualquier momento de la gestación, las puérperas hasta 10 días después del parto y los niños y niñas de entre 6 y 24 meses. También se vacunará a personas que viven en instituciones de larga estadía, como geriátricos.

En el caso de los adultos mayores institucionalizados se aplicará una vacuna antigripal adyuvantada, una formulación diseñada para reforzar la respuesta inmunológica en personas mayores de 65 años.

En Gualeguaychú, las dosis se aplicarán de manera gratuita en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC) y otros nodos sanitarios de la ciudad.

Por su parte, el vacunatorio del Hospital Centenario atenderá de 6 a 17.30 horas para la aplicación de las dosis correspondientes a los grupos priorizados. Las personas que concurran deberán presentar el DNI y la libreta o carnet de vacunación.

Desde el Hospital también informaron que se realizará vacunación domiciliaria en casos de personas que se encuentran en hospitalización en sus hogares, con el objetivo de garantizar el acceso a quienes no pueden trasladarse.

La vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación de Argentina y se aplica de manera gratuita. Su objetivo es reducir las complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos vinculados al virus de la influenza, especialmente en los grupos más vulnerables.

En las semanas siguientes, la campaña se ampliará a otros sectores de la población. En una segunda etapa, cuya fecha todavía no fue confirmada, se incluirá a personas de entre 24 meses y 64 años que presenten factores de riesgo, quienes deberán contar con constancia médica que acredite la patología.