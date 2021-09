Minutos antes de emitir su voto, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, intercambió algunas palabras con los mediosque se acercaron al Barrio Bicentenario, en General Rodríguez donde el cantante vive actualmente. “Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos, pero nos vamos a ver”, adelantó sobre el encuentro que ya está planeado pero aún no reveló la fecha.