Esa actitud se reflejó también en sus redes sociales donde pocos días después del anuncio oficializó su deseo de competir. "Precandidato a presidente. Abogado, Profesor de Derecho Penal en la UBA, ex Legislador porteño, JGM de Néstor Kirchner. Amo a Argentinos Jrs", decía su biografía de Twitter. Hasta hoy.

Este martes la leyenda mutó a una más abreviada donde la frase "precandidato a presidente" desapareció.

El cambio despertó todo tipo de especulaciones y dudas, en medio de una campaña que se caracterizó por los anuncios sorpresivos por redes sociales. Su biografía de Twitter, ayer y hoy. ¿Alberto Fernández baja su candidatura?

Las negociaciones con el líder del Frente Renovador Sergio Massa están a la orden del día, aunque todavía no se conoce ninguna definición. Días después de la cumbre donde el tigrense dejó entrever un posible acercamiento con el kirchnerismo, circuló la idea de que podría participar en la interna del Frente Patriótico. "Estoy dispuesto a competir en una PASO con Massa", le manifestó Fernández a La Nación, pero nada dijo de bajar la fórmula con Cristina Kirchner.

En este contexto, desde el entorno del exjefe de Gabinete intentaron minimizar el asunto y aseguraron a PERFIL que "fue un error del community manager". "Hay un equipo nuevo trabajando en redes y quisieron hacer un rediseño, pero el momento fue muy inoportuno", expresaron. En este sentido, aseguraron que no se trata de ningún "mensaje encubierto" y que la precandidatura sigue en pie.

"Lo van a volver a poner el 22 de junio cuando las candidaturas ya sean oficiales", agregaron. Alberto Fernández: las puertas "están abiertas" a Sergio Massa, pero la fórmula presidencial es "inmodificable".

El rediseño de la biografía tuitera de Alberto F. se dio justo cuando el dirigente peronista se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi realizándose chequeos.

La noticia trascendió en la noche de ayer, pero el mismo Fernández se encargó de despejar dudas sobre su salud.

"Vengo con una tos persistente desde hace 15 días", reveló anoche el exjefe de Gabinete en C5N. "Hablé con mi médico de cabecera que es un director médico del Otamendi, donde me atendí toda mi vida y me dijo que venga a hacerme estudios", agregó. Fernández anticipó que quedará internado por 48 horas para hacerse un estudio exhaustivo de su salud. "Estoy encarando una campaña y me parece bueno hacerlo ahora", indicó.

El exfuncionario aseguró que no se trata de un problema de gravedad, aunque reconoció que el cuadro de tos persistente le generó preocupación dado que tiene el antecedente de un coágulo en uno de sus pulmones. Recién en la noche de miércoles dejaría en centro de salud. (Fuente www.perfil.com).