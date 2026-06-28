Con cuatro partidos, desde las 15.15, se completará esta tarde la duodécima fecha. En el estadio Eduardo Barbosa, en el barrio 338, el súper líder Juventud Unida visitará a Defensores del Oeste, que marcha penúltimo y en zona de descenso, en uno de los encuentros destacados de la jornada.

En el Estadio Municipal, Deportivo Urdinarrain, envalentonado tras ganar el clásico y con una racha de tres triunfos consecutivos, se medirá ante Independiente, que también llega en alza luego de imponerse entre semana a Sarmiento en el partido pendiente.

Por su parte, en el “Julio Colazzo” del Parque Unzué, Central Entrerriano intentará recuperarse de la dura caída en el clásico frente a Juventud Unida cuando reciba a Central Larroque, de campaña irregular para sus aspiraciones.

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Finalmente, en “La Ciudadela”, Pueblo Nuevo enfrentará a Sarmiento en un duelo entre equipos que buscan salir de la zona baja y acercarse a los puestos de mitad de tabla.

Cuatro partidos por el ascenso

Este domingo también se completará la duodécima fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, con cuatro encuentros programados desde las 15.15.

Sporting, que llegaba como puntero al inicio del fin de semana, visitará a Atlético Sur en el estadio Mario Urriste, de Unión del Suburbio. En tanto, Sportivo Larroque, uno de los escoltas, recibirá en el Víctor Santángelo al colista Deportivo Gurises, que entre semana logró su primera victoria de la temporada al vencer a Juvenil del Norte en el Estadio Municipal, en un partido pendiente.

En los otros compromisos de la jornada, Defensores del Sur será local de Sud América en cancha de Sarmiento, mientras que en Pueblo Belgrano, Cerro Porteño enfrentará a Isleños Independientes.

La fecha se puso en marcha anoche, cuando al cierre de esta edición se enfrentaban Juvenil del Norte y Sporting en el Estadio Municipal.