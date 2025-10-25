El equipo de Marcelo Gallardo perdió 4-3 en los penales contra la Lepra mendocina tras igualar 0-0 en los 90 minutos y se quedó afuera de la gran final de una competición clave para la próxima temporada, ya que el Millonario todavía no aseguró su boleto a la Copa Libertadores.

Sin esta vía, solo le queda obtener el segundo lugar de la Tabla Anual (no puede alcanzar al líder Rosario Central) o la tercera ubicación, que entrega un pasaje al Repechaje. La otra alternativa que tiene es ganar el Torneo Clausura.

Puede interesarte

Sebastián Villa marcó el penal decisivo del conjunto de Cuyo, que jugará su primera final en esta competición en su historia y lo hará contra Argentinos Juniors. Uno de los dos equipos estará presente en la Libertadores 2026.

River Plate, que está quinto en la Zona B del Clausura y todavía no clasificó a los playoff, tendrá un fixture marcado por la presencia del Superclásico ante Boca Juniors en la Bombonera por la jornada 15, aunque antes deberá recibir a Gimnasia en el Monumental. Cerrará la primera fase de su grupo contra Vélez en Liniers.