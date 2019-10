El Superclásico de la Copa: ¿qué dicen los astros para el River-Boca?

Por un lado, la astróloga Jimena Latorre contó que para el partido de este martes, "la luna estará en Escorpio" lo que significará que habrá "situaciones medio densas" en contra de Boca.

"Lamentablemente para los hinchas de Boca, el equipo no está bien afectado. Deberán ponerle mucha garra y aumentar la fuerza”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

"Son días difíciles y Boca siempre tiene eso de fuego, de poder superar, pero está mejor afectado River", explicó Latorre aunque destacó que "el deporte es deporte y no es cuestión predictiva solamente”.

Sin embargo, en relación al partido de vuelta, previsto para el 22 de octubre, la astróloga consideró que "están jugando en un día terrible". "Tenemos una luna menguante con oposición Plutón. El 22 me sale como que no se sabe si se juega. Pueden pasar situaciones donde algo suceda y que no estén súper bien", destacó. ¿Acaso peligrará nuevamente el Súper como sucedió en el 2018, cuando se enfrentaron por la final?

Similar es el panorama que el Brujito Maya presentó en el programa No Todo Pasa (TyC Sports), aunque para él hay un claro ganador: River.

"Va a gritar gol y toda la Argentina mañana va a celebrar que va a ganar River Plate. Tiene en trígono, que es un aspecto auspicioso de 120 grados, a géminis, con el Sol, Mercurio y Venus en Libra", explicó sobre el partido de ida.

Como si fuera poco, anunció que la diferencia será por "más de un gol". "Vengo a defender el título. Estoy invicto", presumió el astrólogo que, en el Superclásico anterior, anunció lo que ocurriría en Madrid.