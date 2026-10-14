A una década del fallecimiento de la joven contadora Andrea Schlotthauer, el proceso judicial por su muerte volvió a dar un giro determinante. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos dejó sin efecto los fallos que declaraban la prescripción de la acción penal contra el cirujano Carlos Nemec, quien había sido condenado en primera instancia bajo la carátula de homicidio culposo.

La reciente resolución fue emitida el pasado 9 de octubre por la Sala Nº 1 en lo Penal del máximo tribunal de la provincia. Los vocales Laura Soage, Susana Medina y Germán Carlomagno decidieron avalar las impugnaciones extraordinarias que habían sido presentadas tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querellante de la causa, Rosana Lema Olano.

A través de este dictamen, se anuló la sentencia dictada el 20 de febrero de 2026 por la Sala II de la Cámara de Casación Penal. Dicho organismo había desestimado los reclamos de la parte acusatoria y validado la medida que el juez Tobías Podestá había tomado en agosto de 2025, cuando determinó que la acción penal estaba prescripta y procedió a dictar el sobreseimiento de Nemec.

Para fundamentar su decisión, el STJ hizo hincapié en que la causa ya había atravesado y superado la fase en la que se debate la responsabilidad penal del acusado. Al haber adquirido un carácter ejecutorio, el expediente ya transitaba la etapa orientada al cumplimiento de la sanción. Por esta razón, los magistrados consideraron que no correspondía someter a análisis nuevamente la prescripción de la acción penal como si se tratara de una fase procesal anterior. En el texto, diferenciaron claramente esta figura legal de la "prescripción de la pena", la cual se rige por plazos y normativas independientes.

El caso tiene su origen en Gualeguaychú, a raíz de la muerte de Andrea Schlotthauer, lo que desencadenó una profunda investigación sobre el accionar médico que la joven recibió en los momentos previos a perder la vida. Como resultado de ese proceso, en 2016 la Justicia condenó al médico Carlos Nemec a un año de prisión de ejecución condicional y le impuso una inhabilitación de cinco años para ejercer su profesión por resultar culpable de homicidio culposo.

Desde aquel primer veredicto, el expediente fue sometido a diversas instancias de revisión. A lo largo de estos años, el rumbo de la causa sufrió varias modificaciones gracias a las sucesivas intervenciones de los tribunales de la provincia de Entre Ríos e incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.