El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso presentado por la defensa de Juan Ruiz Orrico y confirmó su sentencia a 5 años y 8 meses. El exfuncionario fue acusado oportunamente del homicidio de cuatro jóvenes que chocó a alta velocidad y alcoholizado en el kilómetro 23 de la Ruta 39 -zona departamento Uruguay- el 20 de junio de 2024. No obstante, el máximo cuerpo judicial dejó abierta la posibilidad para que apele ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Orrico había sido condenado el 9 de marzo de 2025 por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, quien lo halló autor material penalmente responsable del delito de “Homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas”.

Los jóvenes que fallecieron –Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi- eran trabajadores de un frigorífico que iban a prestar servicio cuando Orrico, a más de 150 kilómetros por hora, se cruzó de carril y los atropelló.

La confirmación de la pena llega horas después de que el Superior escuchara la posturas de todas las partes en una audiencia celebrada en Paraná. La defensa había solicitado que se bajara la cantidad de años de cárcel. Incluso su abogado dejó entrever, con Canal 9 Litoral, que debía ir cuatro años a la cárcel.

Fuente: AHORA