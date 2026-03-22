El taller de teatro “Desatando Voces”, destinado a adolescentes de entre 13 y 18 años, modificará su horario a partir del próximo 27 de marzo y pasará a realizarse los viernes a las 18 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) Molinari.

La actividad es gratuita y propone un espacio de encuentro en el que, a través de dinámicas teatrales, los participantes pueden desarrollar la expresión, la creatividad y distintas formas de comunicación.

La iniciativa es impulsada por el área de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio y cuenta con articulación del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).