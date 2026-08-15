El grupo de teatro comunitario e inclusivo Maam-Maccelg volverá a presentarse en la Sala Sinergia Teatral con la obra “Resplandece el sol aún en la oscuridad”, luego de la función realizada el pasado 4 de julio, que tuvo la sala colmada y una ovación de pie.

La nueva presentación será el domingo 16 de agosto a las 20:30, con el apoyo de ConTier. Las reservas pueden realizarse al 3446-622866, con cupos limitados.

La obra cuenta la historia de los Sánchez, una familia que pierde a su principal sostén, Don Sánchez, y posteriormente queda al borde del desalojo cuando el escribano del pueblo se apropia mediante engaños de la escritura de su rancho y termina perdiéndola en una apuesta. Ante esta situación, la injusticia moviliza a toda la comunidad.

Con una trama atravesada por la resistencia, la traición y la organización colectiva, la puesta propone una historia sobre una comunidad que se enfrenta a la injusticia y busca revertir una situación que parecía irreversible.

El grupo Maam-Maccelg desarrolla desde hace 18 años una experiencia de teatro comunitario e inclusivo, concebida como un espacio de creación y expresión colectiva. La obra está escrita y dirigida por Carina María Alejandra González, quien también tiene a su cargo la dirección general.

El elenco está integrado por Angela Estela Soldá, Mónica Fuentes, Santa Barro, Andrea Cabezas, Alejandra Villagra, Patricia Terreni, Patricia González, Lucrecia Pereyra, María Ramírez, Dora Gómez, Graciela Delgado, María Ernst y Florencia Fiorotto, junto a Alicia Mostto.

La presentación contará además con la participación especial del Ballet Raíces de Mi Pueblo, integrado por Alicia Jaurena, Olga Visconti, Héctor Maciel, Daniel Osuna, María Aquino López, Lucía Lescano y la profesora Gabriela Alcaraz.